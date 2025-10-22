Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    22 Oct 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 8:06 AM IST

    'ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം' കാ​മ്പ​യി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ‘ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം കാ​മ്പ​യി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ കാ​മ്പ​യി​ൻ ജി​ദ്ദ ഏ​രി​യ ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി 'ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത്രൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ജി​ദ്ദ ഏ​രി​യ ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കാ​മ്പ​യി​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ മു​സ്ത​ഫ മൗ​ല​വി അ​ക​മ്പാ​ടം പ്ര​മേ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൻ റീ​ജി​യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ല്‍, ന​വോ​ദ​യ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യും നീ​തി​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും വ​ന്നു ചേ​രു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​രീ​ർ വേ​ങ്ങ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ക്കീ​ൽ ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X