Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപി.​കെ. ന​വാ​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 8:58 AM IST

    പി.​കെ. ന​വാ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യി വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​കെ. ന​വാ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യി വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    പി.​കെ. ന​വാ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​യെ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ

    വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ത്ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ല​ക്കാ​ര​നും താ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ പി.​കെ. ന​വാ​സു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റി​െൻറ അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന​വ്, പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജൈ​സ​ൽ കു​ന്നേ​ക്കാ​ട​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീം അ​ലി കൊ​ട​ക്കാ​ട്, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി മ​ജീ​ദ് ക​ള്ളി​യി​ൽ, ഗ​ഫൂ​ർ അ​ൽ​ഹാ​സ്‌​മി, ജം​ഷീ​ർ കെ.​വി മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, സാ​ജി​ദ് മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, സ​മ​ദ് മ​ണ​മ്മ​ൽ, സ​ലാ​ഹു​ദ്ധീ​ൻ ബാ​ലേ​രി, റ​ഷീ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfsaudiarabiaK.M.C.C.P.K. Nawaz
    News Summary - P.K. Nawaz MLA Vallikkun Mandal held a discussion with K.M.C.C.
    Similar News
    Next Story
    X