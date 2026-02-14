Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 8:09 AM IST

    പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് ജി​ദ്ദ ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം

    കെ.​എം.​സി.​സി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    ജി​ദ്ദ: ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ പി.​കെ. ബ​ഷീ​റി​ന് ജി​ദ്ദ ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ജി​ദ്ദ വോ​ക്കോ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സു​ൽ​ഫിക്ക​ർ ഒ​താ​യി, ജ​ന​.സെ​ക്ര​.മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ കു​ട്ടി കാ​വ​നൂ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​രം ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​ക​വേ പി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​യ​നാ​ട് പ്ര​ള​യ​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം ഈ ​മാ​സം ത​ന്നെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​സി. മ​ൻ​സൂ​ർ, കെ.​ടി.​എ. ബ​ക്ക​ർ, കെ.​വി. സ​ലാം, ഫാ​റൂ​ഖ്, അ​ലി എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, സ​ബീ​ർ മ​മ്പാ​ട്, സൈ​ത് അ​ല​വി കു​ഴി​മ​ണ്ണ, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsjiddhagulf news malayalam
    News Summary - P.K. Basheer MLA to be received in Jeddah
    Similar News
    Next Story
    X