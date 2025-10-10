Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:37 AM IST

    പി​ണ​റാ​യിയുടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​ശ്ലീ​ല​ം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    പി​ണ​റാ​യിയുടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​ശ്ലീ​ല​ം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    റി​യാ​ദ്: യു​ഡി​എ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​നെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ‘എ​ട്ടു​മു​ക്കാ​ല​ട്ടി വ​ച്ച​ത് പോ​ലെ’ എ​ന്ന പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​ശ്ലീ​ല​വും നി​ന്ദ്യ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​സ്താ​വ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​വാ​ര​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മി​ക​ച്ച പാ​ർ​ല​മെ​ന്റേ​റി​യ​നാ​യ എ​ൻ.​കെ പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​നെ 'പ​ര​നാ​റി' എ​ന്നും, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ബി​ഷ​പ്പി​നെ 'നി​കൃ​ഷ്ട​ജീ​വി' എ​ന്നും വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തും, സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ടി.​പി ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​നെ 'കു​ലം​കു​ത്തി' എ​ന്ന് പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​തും, ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തെ 'എ​ട്ടു​മു​ക്കാ​ല​ട്ടി വ​ച്ച​ത് പോ​ലെ' എ​ന്ന് ബോ​ഡി ഷെ​യിം ചെ​യ്ത​ത് വ​രെ എ​ല്ലാം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സം​സ്കാ​ര ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ങ്കി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​ത് ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ര്യാ​ദ​യു​ടെ ഒ​രു അം​ശം പോ​ലും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​ര​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് പൊ​തു​വാ​യി മാ​പ്പ് പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

