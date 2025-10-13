Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    13 Oct 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:00 AM IST

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മു​ട​ങ്ങി

    സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​ണ് യാ​ത്ര മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ​യും ഈ ​മാ​സം 17 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​നി​രു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. യാ​ത്ര താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ്, ദ​മ്മാം, ജി​ദ്ദ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നി​രു​ന്ന 'മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം' പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ​യും സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നോ​ദ്ദേ​ശ്യം. 17 ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ലും 18 ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ലും 19 ന് ​റി​യാ​ദി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ദ​മ്മാം, ജി​ദ്ദ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​ക​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    യാ​ത്ര താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​രി​പാ​ടി മ​റ്റു തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പു​തി​യ യാ​ത്ര തീ​യ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും യാ​ത്രാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മാ​റ്റി​വെ​ച്ച​ത് എ​ന്നാ​ണ് അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​രം. ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ വെ​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ന്നും യാ​ത്ര റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    saudi visitingcancelledPinarayi VijayanSaji Cherian
    News Summary - Pinarayi Vijayan and his group's Saudi visit cancelled
