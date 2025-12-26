തീർത്ഥാടകർ ഹറമിന്റെ പവിത്രതയെ ബഹുമാനിക്കണം - ഇരുഹറം മതകാര്യ മേധാവി

തീർത്ഥാടകർ ഹറമിന്റെ പവിത്രതയെ ബഹുമാനിക്കണം - ഇരുഹറം മതകാര്യ മേധാവിtext_fields
മക്ക: ഇരുഹറമുകളിലെത്തുന്നവർ അവിടത്തെ വ്യവസ്ഥകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും സ്ഥലത്തിന്റെ പവിത്രതയെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും ഇരുഹറം മതകാര്യ മേധാവി ഡോ. അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽസുദൈസ് പറഞ്ഞു.
ഒരു തീർഥാടകൻ ഹറമിന്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടിയ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഇരുഹറം മതകാര്യമേധാവി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തീർഥാടകരും സന്ദർശകരും ശരീഅത്ത് മര്യാദകൾ പാലിക്കണം. ആരാധനയിലും അനുസരണത്തിലും മുഴുകാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മുകളിലത്തെ നിലകളിൽ നിന്ന് ചാടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ആളുകളുടെ പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ അൽസുദൈസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആത്മഹത്യ ശരീഅത്ത് നിരോധിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജാഗ്രതയെയും ഇരുഹറമുകളുടെയും സന്ദർശകരുടെയും സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള അവരുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളെയും ഇരുഹറം മതകാര്യമേധാവി പ്രശംസിച്ചു. അവരുടെ സമർപ്പണവും ഉത്തരവാദിത്തബോധവും സൗദി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മാന്യമായ പ്രതിച്ഛായയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇരുഹറമുകളോടുള്ള സൗദി ഭരണാധികാരികളുടെ കരുതലിന്റെയും സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷയിലും സുരക്ഷയിലും അവർ നിരന്തരം പുലർത്തുന്ന കരുതലിന്റെയും വിപുലീകരണമാണ് ഈ ശ്രമങ്ങളെന്ന് അൽസുദൈസ് പറഞ്ഞു.
