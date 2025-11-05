Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    തീർഥാടകർ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനെടുക്കണം, മാസ്ക് ധരിക്കണം

    സാംക്രമിക രോഗപ്രതിരോധം
    തീർഥാടകർ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനെടുക്കണം, മാസ്ക് ധരിക്കണം
    മക്ക: കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് മക്കയിലെത്തുന്ന തീർഥാടകർ സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് ഇരുഹറം കാര്യാലയ ജനറൽ അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരുഹറമിലെത്തുന്ന സന്ദർശകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തീർഥാടകർക്കും ഉംറ സഹായികൾക്കും സീസണൽ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.

    ഹറമുകളിലെത്തുന്നവർ മാസ്‌ക് ധരിക്കണം. ഇത്​ സംബന്ധിച്ച ബോധവത്കരണ പോസ്​റ്റ്​ അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കി. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അണുബാധയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നതായി അതോറിറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു.

    TAGS:pilgrimsMasksInfluenza vaccinePreventive actionHajj-Umrah Ministry
