തീർഥാടകർ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനെടുക്കണം, മാസ്ക് ധരിക്കണം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 5 Nov 2025 7:12 PM IST
Updated Ondate_range 5 Nov 2025 7:12 PM IST
തീർഥാടകർ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിനെടുക്കണം, മാസ്ക് ധരിക്കണംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Pilgrims must get influenza vaccine, wear masks
Listen to this Article
മക്ക: കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത് മക്കയിലെത്തുന്ന തീർഥാടകർ സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് ഇരുഹറം കാര്യാലയ ജനറൽ അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരുഹറമിലെത്തുന്ന സന്ദർശകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തീർഥാടകർക്കും ഉംറ സഹായികൾക്കും സീസണൽ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.
ഹറമുകളിലെത്തുന്നവർ മാസ്ക് ധരിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ബോധവത്കരണ പോസ്റ്റ് അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കി. സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അണുബാധയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നതായി അതോറിറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story