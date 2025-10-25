ഇന്ത്യൻ ഇ-പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷകൾക്കുള്ള ഫോട്ടോ നിബന്ധനകൾ

ഇന്ത്യൻ ഇ-പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷകൾക്കുള്ള ഫോട്ടോ നിബന്ധനകൾtext_fields
ജിദ്ദ: ഇ-പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷകൾക്കായുള്ള ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുമ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്റർനാഷനൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഐ.സി.എ.ഒ) മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാസ്പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കാൻ അപേക്ഷകർ ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഫോട്ടോയുടെ പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവയാണ്:
അളവും രൂപവും: ഫോട്ടോയുടെ 80-85 ശതമാനം ഭാഗത്തും തലയും തോളും മുൻഭാഗവും ഉണ്ടാകണം. ഫോട്ടോയുടെ വലുപ്പം 630 x 810 പിക്സലുകളായിരിക്കണം. ഫോട്ടോകളിലെ നിറങ്ങൾ കൃത്യമായിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല. പശ്ചാത്തലവും ലൈറ്റിംഗും: ഫോട്ടോയുടെ പശ്ചാത്തലം വെള്ളയായിരിക്കണം. മുഖത്തും പശ്ചാത്തലത്തിലും ശ്രദ്ധതെറ്റിക്കുന്ന നിഴലുകൾ ഉണ്ടാകരുത്. കൃത്യമായ പ്രകാശത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ മുഖത്ത് നിഴലുകളോ ഫ്ലാഷ് റിഫ്ളക്ഷനുകളോ 'ചുവന്ന കണ്ണിന്റെ' പ്രതിഫലനമോ ഉണ്ടാകരുത്.
മുഖഭാവവും കാഴ്ചയും: അപേക്ഷകൻ ക്യാമറയിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കണം. കണ്ണുകൾ തുറന്നതും വ്യക്തമായി കാണുന്നതുമായിരിക്കണം. കണ്ണിനു കുറുകെ മുടി വീഴാൻ പാടില്ല. വായ തുറന്നിരിക്കരുത്. കണ്ണടയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ കണ്ണട ഊരിവെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചിത്രീകരണ രീതി: ഫോട്ടോ 1.5 മീറ്റർ അകലെ നിന്നായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. ചിത്രത്തിന് വ്യക്തമായ ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മങ്ങിയ (ബ്ലറർ) ഫോട്ടോ ആകരുത്. തലമുടി മുതൽ താടി വരെ തലയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഫോട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. തല ഫ്രെയിമിന്റെ മധ്യത്തിലായിരിക്കണം. ചരിഞ്ഞിരിക്കരുത്.
വസ്ത്രധാരണവും ആവിഷ്കാരവും: മുഖത്തെ ഭാവം സ്വാഭാവികമായിരിക്കണം. മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ മാത്രമാണ് ശിരോവസ്ത്രം അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും താടി മുതൽ നെറ്റി വരെയും മുഖത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. ഈ മാർഗർനിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിച്ച് ഫോട്ടോകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അപേക്ഷകർ സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
