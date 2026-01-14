Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 7:44 AM IST

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘ട്വി​ക്‌​സ്മാ​സ് ബീ​റ്റ്സ്’

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘ട്വി​ക്‌​സ്മാ​സ് ബീ​റ്റ്സ്’
    റി​യാ​ദി​ലെ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    ‘ട്വി​ക്‌​സ്മാ​സ് ബീ​റ്റ്സ്’ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (പി.​പി.​എ.​ആ​ർ) സു​ലൈ അ​ൽ അ​മാ​കി​ൻ ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ ‘ട്വി​ക്‌​സ്മാ​സ് ബീ​റ്റ്സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്, ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​വീ​ൺ ജോ​ർ​ജി​​ന്റെ ആ​മു​ഖ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ജു ദേ​വ​സ്യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഉ​ദ്​​ഘ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. 30 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ജീ​ഷ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (കെ.​എം.​സി.​സി), ഷു​ക്കൂ​ർ ആ​ലു​വ (എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് (ഫോ​ർ​ക്ക), റി​ജോ​ഷ് (റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ്), മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ അ​ലി വാ​രി​യ​ത്ത്, സ​ലാം മാ​റ​മ്പി​ള്ളി, ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം, മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി മ​രോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ഹ​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, സി​യാ​വു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സു​ക​ൾ, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, മ്യൂ​സി​ക് ഷോ, ​ക്രി​സി​​ന്റെ ഗി​റ്റാ​ർ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ, ജാ​ക്സ​ൺ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഹി​പ് ഹോ​പ് സ്ട്രീ​റ്റ് ഡാ​ൻ​സ്, ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​ദ​സ്സി​ന്റെ കൈ​യ​ടി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ൻ​വ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, ലാ​ലു വ​ർ​ക്കി, നൗ​ഷാ​ദ് പ​ള്ള​ത്ത്, ഹാ​രി​സ് മേ​ത​ല, സ്വാ​ലി​ഹ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് മൂ​ല​യി​ൽ, ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ടി​ക്ക​ൽ, ഷ​മീ​ർ, ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു, മി​ദ്‍ലാ​ജ്, സു​ബാ​ഷ് അ​മ്പാ​ട്ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, റി​ജോ ഡൊ​മി​നി​ൻ​കോ​സ്, ഹാ​രി​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം, അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത കൊ​ണ്ട് സ്​​റ്റേ​ജ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്‌​ഖാ​ൻ ഏ​വ​രു​ടെ​യും മ​നം ക​വ​ർ​ന്നു. കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച്​ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചു​ള്ളി​ക്കാ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

