Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 1:04 PM IST

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫാ​മി​ലി ടൂ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫാ​മി​ലി ടൂ​ർ
    cancel
    camera_alt

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഫാ​മി​ലി ടൂ​റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ‍ക്കു​മാ​യി ‘ഫാ​മി​ലി ടൂ​ർ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഏ​ക​ദി​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യു​നെ​സ്കോ പൈ​തൃ​ക ന​ഗ​ര​മാ​യ ദ​റ​ഇ​യ, അ​ൽ ഉ​യൈ​ന പാ​ർ​ക്ക്, സാ​ദു​സ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജ്, സാ​ദു​സ് ഡാം, ​ഹി​ഡ​ൻ കേ​വ്, എ​ഡ്ജ് ഓ​ഫ് ദ ​വേ​ൾ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വും വി​നോ​ദ​വും സ​മ​ന്വ​യി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി ഈ ​യാ​ത്ര മാ​റി.

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ലി വാ​രി​യ​ത്ത്, മ​ജീ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ജു ദേ​വ​സ്സി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ഞ്ഞു മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചു​ള്ളി​ക്കാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഏ​ക​ദി​ന യാ​ത്ര അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി മാ​റി. യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, സി​യാ​വു​ദ്ദീ​െൻറ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഹാ​രി​സ് മേ​ത​ല, മി​ദ്‍ലാ​ജ്, അ​ഷ്‌​ക​ർ, സ്വാ​ലി​ഹ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹീം, ഷി​നാ​ജ് പ​റ​മ്പി​ൽ, ജി​ഷ്ണു, റ​ഹീം വ​ട​ക്ക​ൻ, അ​ഭി​ജി​ത്, ഷാ​രോ​ൺ, സ​ഫ​റു​ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യാ​ത്ര​യും മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsgulfPravasi AssociationFamily Tourism
    News Summary - Perumpavuur Pravasi Association Family Tour
    Similar News
    Next Story
    X