Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:01 AM IST

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    റി​യാ​ദി​ലെ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ

    പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദ് കി​ങ്​ ഫ​ഹ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജു ദേ​വ​സി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൂ​റാ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഖ​ൽ​ദി ക്യാ​മ്പ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. അ​ലി ആ​ലു​വ, അ​ജീ​ഷ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് മൂ​ല​യി​ൽ, റി​യാ​സ്, അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്‌​ഖാ​ൻ, ബി​ബി, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം, അ​ലി വാ​രി​യ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ കാ​ല​ടി ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​മീ​ർ കൊ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, സി​യാ​വു​ദ്ദീൻ മൂ​സ, ഷെ​മീ​ർ പോ​ഞ്ഞാ​ശ്ശേ​രി, ഷാ​ന​വാ​സ്, മ​ജീ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ, ഉ​സ്മാ​ൻ പ​രീ​ത്, ഹാ​രി​സ് മേ​ത​ല, ജ​ലീ​ൽ ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, സ്വാ​ലി​ഹ്, ഷെ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​ക​ർ, ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു, സു​ഭാ​ഷ് അ​മ്പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചു​ള്ളി​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ത​ൻ​സി​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Saudi NewsBlood Donation CampPravasi Associationgulf news malayalam
    News Summary - Perumpavuur Pravasi Association Blood Donation Camp
