Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 12:38 PM IST

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: 'ര​ക്തം ന​ൽ​കൂ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കൂ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് (പി.​പി.​എ.​ആ​ർ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നൂ​റാ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഖ​ൽ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നോ​ട് ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും ക​ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്രി​സി​ഡ​ൻ​റ് സാ​ജു ദേ​വ​സ്സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ക​ളെ പ്ര​ധി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ലി ആ​ലു​വ (എ​റ​ണാ​കു​ളം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), അ​ജീ​ഷ് ചെ​റു​വ​ട്ടൂ​ർ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), മു​ജീ​ബ് മൂ​ല​യി​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി), റി​യാ​സ് (കേ​ര​ള എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം), അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്‌​ഖാ​ൻ (കേ​ളി), ബി​ബി (ന​ഴ്സ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), സം​ഘ​ട​ന ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം, അ​ലി വാ​രി​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ൻ​വ​ർ കാ​ല​ടി ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​മീ​ർ കൊ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, സി​യാ​വു​ദ്ദീ​ൻ മൂ​സ, ഷ​മീ​ർ പോ​ഞ്ഞാ​ശ്ശേ​രി, ഷാ​ന​വാ​സ്, മ​ജീ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ, ഉ​സ്മാ​ൻ പ​രീ​ത്, ഹാ​രി​സ് മേ​ത​ല, ജ​ലീ​ൽ ഉ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, സ്വാ​ലി​ഹ്, ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​ക​ർ, ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു, സു​ഭാ​ഷ് അ​മ്പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചു​ള്ളി​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ത​ൻ​സി​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Blood Donation CampsaudinewsgulfPravasi Association
    News Summary - Perumpavuur Pravasi Association Blood Donation Camp
    Similar News
    Next Story
    X