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    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    ദ​മ്മാം: പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ൻ​സ​ൻ ദേ​വ​സ്സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​രീം കാ​ച്ചാം​കു​ഴി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ലി​മോ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​അ​ൻ​വ​ർ അ​മ്പാ​ട​ൻ, ബി​ലാ​ഷ് ഓ​ട​ക്കാ​ലി, ജി.​ബി ത​മ്പി, സ​ജീ​വ് പ​രീ​ദ്, സ​ക്കീ​ർ അ​ടി​മ, സാ​ബു ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ക​ബീ​ർ വാ​ഴ​ക്കു​ളം, റ​ജീ​ഷ് മ​ഷ്രു, സെ​ബി പീ​റ്റ​ർ, ഹ​രി​ജി​ത് ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് ചേ​ല​ക്കു​ളം, അ​റ​ഫാ​ത്ത് അ​മ്പാ​ട​ൻ, ക​ബീ​ർ ത​ണ്ടേ​ക്കാ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് വ​ല്ലം, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, കാ​ദ​ർ കു​ഴി​വേ​ലി​പ​ടി, അ​ന​സ് ഗോ​സാ​യി, അ​ർ​ഷാ​ദ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Perumbavoor Pravasi Onam Celebration
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