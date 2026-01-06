Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    സ്ഥി​രം നേ​റ്റി​വി​റ്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ തെ​ളി​വ് -ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ

    സ്ഥി​രം നേ​റ്റി​വി​റ്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ തെ​ളി​വ് -ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ
    റി​യാ​ദി​ൽ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​റ​ൽ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ലെ സം​വാ​ദ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സ്ഥി​രം നേ​റ്റി​വി​റ്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​െൻറ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​ൽ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​റ​ൽ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ഖാ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​റു​മാ​യി എം.​എം. ന​യീം സം​വ​ദി​ച്ചു. ന​മ്മ​ൾ അ​ഭി​മാ​നം കൊ​ള്ളു​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, തു​ല്യ​ത, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ യാ​തൊ​രു പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും നി​ല​വി​ൽ പൗ​ര​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി അ​യി​ത്തം നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ​ല​യി​ട​ത്തും ര​ഹ​സ്യ​മാ​യും പ​ര​സ്യ​മാ​യും ഈ ​അ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്നും, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ക്ഷി​ത​രാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും ജാ​തി​യു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ ഒ​റ്റ​യാ​യും കൂ​ട്ട​മാ​യും മ​നു​ഷ്യ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ ജ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പോ​സ്​​റ്റു​ക​ൾ, വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഒ​ക്കെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ക​രം ചെ​റി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ, റീ​ലു​ക​ൾ, ക​ട്ടി​ങ്ങു​ക​ൾ ഒ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് പൊ​ള്ള​യാ​യ ഒ​രു പു​തു ത​ല​മു​റ​യെ​യാ​ണ് സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ൽ ന​മ്മു​ടെ അ​വ​സ്ഥ വ​ള​രെ പ​രി​താ​പ​ക​ര​മാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 181 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​മ്മ​ൾ 151ാം സ്‌​ഥാ​ന​ത്ത് എ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 70 ശ​ത​മാ​നം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് ഭീ​മ​ന്മാ​രു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണ് ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ശ​ബ്​​ദ​മി​ല്ല​ത്ത​വ​രു​ടെ ശ​ബ്​​ദ​മാ​കാ​ൻ ഇ​ന്ന് ഏ​റി​യ​കൂ​റും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    അ​വി​ടെ​യും കേ​ര​ളം വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ വെ​ച്ചു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു. അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ വി​മു​ക്ത കേ​ര​ളം എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പൗ​ര​​ന്റെ യാ​തൊ​ര​വ​കാ​ശ​വും ല​ഭി​ക്കാ​തെ ക​ഷ്​​ട​ത​യി​ൽ ജീ​വി​ച്ച ഒ​രു കൂ​ട്ടം മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ലെ​ങ്കി​ലും സാ​ന്ത്വ​ന​മേ​കാ​ൻ അ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും ക​ഷ്​​ട​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ഏ​ത് രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഫാ​ഷി​സ​വും അ​പ​ക​ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന വ​ഴി​ക​ൾ ന​മ്മ​ൾ കാ​ണാ​തെ പോ​ക​രു​തെ​ന്നും അ​തി​ദേ​ശീ​യ​ത അ​തി വൈ​കാ​രി​ക​മാ​കു​ന്ന​ത് ഫാ​ഷി​സം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ല​ക്ഷ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​തി​ഭീ​ക​ര​മാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും തെ​ളി​വ് സ​ഹി​തം അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    News Summary - Permanent birth certificate is proof of willpower - Dr. Arun Kumar
