Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:11 AM IST

    വി.​എ​സ്, ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ന​വാ​സ്, ന​ട​ൻ ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു

    വി.​എ​സ്, ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ന​വാ​സ്, ന​ട​ൻ ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു
    പെൻറി​ഫി​ന്റെ ഡോ. ​ഇ​ന്ദു​വി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം മു​സാ​ഫി​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ: പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം (പെൻറി​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ, ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ന​വാ​സ്, ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​രെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. മു​സാ​ഫി​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി.​എ​സി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​റ്റു രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വ്യ​ത്യ​സ്തനാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യും പോ​രാ​ട്ട വീ​ര്യ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും മ​തി​പ്പു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​യ്യൂ​ബ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ഇ​ര​ക​ൾ​ക്കും ഒ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു വി.​എ​സ് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പെൻറി​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് ബാ​ബു സം​സാ​രി​ച്ചു. ഈ​യി​ടെ അ​ന്ത​രി​ച്ച സി​നി​മ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ന​വാ​സി​നെ​യും പ്രേം​ന​സീ​ന്റെ മ​ക​ൻ ഷാ​ന​വാ​സി​നെ​യും ഡോ​ക്ട​ർ ഇ​ന്ദു അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ര​ണ്ടു പേ​രു​ടെ​യും വി​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് ജ്വ​ലി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ല കേ​ര​ള​ത്തി​ന് തീ​രാ​ത്ത ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​ഇ​ന്ദു അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ല​ത്തീ​ഫ് കാ​പ്പു​ങ്ങ​ൽ, മു​ജീ​ബ് റീ​ഗ​ൾ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി, ട്രഷറർ നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം എ​ന്നി​വ​രും ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് കെ​ന്ന​ഡി​യി​ൽ നി​ന്നും പ​ക​ർ​ച്ചവ്യാ​ധി, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്, ആ​ന്ത​രി​ക വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും ഐ.​എ​ഫ്.​ഇ.​എ അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ ല​ഭി​ച്ച ഡോ. ​ഇ​ന്ദു​വി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ മു​ജീ​ബ് റീ​ഗ​ൾ, ല​ത്തീ​ഫ് കാ​പ്പു​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മു​സാ​ഫി​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് താ​ഴെ​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    'റഫി കി ​യാ​ദേ​ൻ' എ​ന്ന സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മി​ർ​സ ഷ​രീ​ഫ്, ജ​മാ​ൽ​പാ​ഷ, ക​രീം മാ​വൂ​ർ, മു​ഹ്സി​ൻ ത​യ്യി​ൽ, അ​സ്ക​ർ ആ​ലി​ക്ക​ൽ, ആ​രി​ഫ ഹു​വൈ​സ്, റെ​യി​സ അ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റഫി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാഫി​യു​ടെ ജീ​വ​ത​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​ട​ത്തി​യ ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹു​വൈ​സ്, ഷ​മീം അ​യ്യൂ​ബ്, സ​ക്കീ​ർ വ​ല​മ്പൂ​ർ, അ​ലി ഹൈ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    X