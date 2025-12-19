പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി അറാറിൽ മരിച്ചുtext_fields
അറാർ: ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച മലയാളി മരിച്ചു. മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ, കരിങ്കല്ലത്താണി സ്വദേശി പള്ളിത്താഴെ വീട്ടിൽ ലാലു ജോസഫ് (54) ആണ് മരിച്ചത്.
ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് അറാർ അമീർ അബ്ദുൽ അസീസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ നില വഷളാവുകയും മരിക്കുകയുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി അറാറിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ: ജോളി.
മക്കൾ: ലിജ, ലിയ, ലിമ. മൃതദേഹം അറാർ അമീർ അബ്ദുൽ അസീസ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറാർ പ്രവാസി സംഘം പ്രസിഡൻറും ലോക കേരള സഭാംഗവുമായ സക്കീർ താമരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register