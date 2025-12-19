Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 9:58 AM IST

    പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ്വ​ദേ​ശി അ​റാ​റി​ൽ മ​രി​ച്ചു

    ലാ​ലു ജോ​സ​ഫ്

    അ​റാ​ർ: ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി മ​രി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, ക​രി​ങ്ക​ല്ല​ത്താ​ണി സ്വ​ദേ​ശി പ​ള്ളി​ത്താ​ഴെ വീ​ട്ടി​ൽ ലാ​ലു ജോ​സ​ഫ് (54) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​റാ​ർ അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച്​ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ നി​ല വ​ഷ​ളാ​വു​ക​യും മ​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​റാ​റി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: ജോ​ളി.

    മ​ക്ക​ൾ: ലി​ജ, ലി​യ, ലി​മ. മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​റാ​ർ അ​മീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​റാ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​വു​മാ​യ സ​ക്കീ​ർ താ​മ​ര​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Perinthalmanna native dies in Arar
