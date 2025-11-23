Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    23 Nov 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    23 Nov 2025 7:46 AM IST

    പീ​പ്പി​ൾ ബ്ല​ഡ്‌ ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​മി​ക്ക് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പു​തി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ

    പീ​പ്പി​ൾ ബ്ല​ഡ്‌ ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​മി​ക്ക് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പു​തി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ
    ഷ​ബാ​ന അ​ൻ​സാ​ർ, അ​ൻ​വ​ർ അ​ബ്​​ദു​ള്ള, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, നിദാൽ നാസർ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ര​ക്‌​ത​ദാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പീ​പ്പി​ൾ ബ്ല​ഡ്‌ ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​മി​ക്ക് (പി.​ബി.​ഡി.​എ) ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പു​തി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷ​ബാ​ന അ​ൻ​സാ​ർ (0552907750), ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം (0540645395), അ​ൻ​വ​ർ അ​ബ്​​ദു​ള്ള (0507083070), നി​ദാ​ൽ നാ​സ​ർ (0594382212) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പു​തി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​ത്.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ര​ക്‌​ത​ദാ​താ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യും സൗ​ദി​യി​ലെ എ​ല്ലാ​ഭാ​ഗ​ത്തും പി.​ബി.​ഡി.​എ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് സൗ​ദി ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷി​നാ​ജ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി അ​റി​യി​ച്ചു

