Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 8:48 AM IST

    പീ​സ് വാ​ലി ജു​ബൈ​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    പീ​സ് വാ​ലി ജു​ബൈ​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    പീ​സ് വാ​ലി ജു​ബൈ​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പീ​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എം അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: പീ​സ് വാ​ലി​യു​ടെ ജു​ബൈ​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം ജു​ബൈ​ൽ ക്ലാ​സി​ക് റ​സ്റ്റe​റ​ന്റ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പീ​സ് വാ​ലി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​എം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ പീ​സ് വാ​ലി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. വേ​ലി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ മ​റ​ന്ന് സോ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ മ​നു​ഷ്യ ന​ന്മ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദൈ​വി​ക​മാ​യ സ​ഹാ​യ​വും ന​മു​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​കും എ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് പീ​സ് വാ​ലി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ പീ​സ് വാ​ലി​ക്ക് ഉ​ണ്ട്. ഷി​ബു ക​വ​ല​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പീ​സ് വാ​ലി​യു​ടെ ​േപ്രാ​ജ​ക്ടു​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ സ​ദ​സ്സി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മു​മ്പ് പീ​സ് വാ​ലി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വ​ർ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പ്രോ​ജ​ക്ട് കോ​ഓഡി​നേ​റ്റ​ർ സാ​ബി​ത് ഉ​മ​ർ, എ.​കെ. അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ന​ദ്‌​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ (പ്ര​സി), ശാ​ക്കി​ർ ക​ട​ലു​ണ്ടി, അ​ജാ​സ് അ​ലി, റ​ഹീ​മോ​ൻ കാ​സിം (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷി​ബു ക​വ​ല​യി​ൽ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), ജ​ബീ​ർ ചേ​ല​ക്കു​ളം (ജോ. ​സെ​ക്ര), ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), സ​ലിം ആ​ല​പ്പു​ഴ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് പ​യ്യോ​ളി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​ള്ളി​യാ​ളി, പി.​കെ നൗ​ഷാ​ദ്, യൂ​സു​ഫ് ആ​ലു​വ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലിം, ക​രീം മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ, മ​ലൂ​ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷ​ഫി​ൻ, മു​ഹ്‌​സി​ൻ കാ​സിം, നാ​സ​ർ കാ​യം​കു​ളം, നി​ഷാ​ജു​ദീ​ൻ, റാ​ഷി​ദ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ (എ​ക്സി. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

