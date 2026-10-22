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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ 'പീ​സ് റേ​ഡി​യോ' ശ്രോ​ദ്ധാ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പീ​സ് റേ​ഡി​യോ ശ്രോ​ദ്ധാ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    ജി​ദ്ദ: ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റേ​ഡി​യോ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ 'പീ​സ് റേ​ഡി​യോ'​യു​ടെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ശ്രോ​ദ്ധാ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ലി​സ​ണെ​ഴ്‌​സ് മീ​റ്റ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ദ​അ​വാ കോ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ദ്ദ ഷ​റ​ഫി​യ്യ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദി​ലു​ള്ള അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ധാ​രാ​ളം പേ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജെ.​ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് സു​നീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. സി.​ആ​ർ.​ഇ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ റി​ഷാ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​സ്‌​ഹാ​ഖ്‌ ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല, അ​ഹ്‌​ലാം മു​ത്ത​ലി​ബ്, അ​ബ്‌​ദു​ല്ല സു​നീ​ർ, ഇ​സ്‌​ലാ​ഹ് ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ചു. ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​മാ​യി വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും അ​നു​വാ​ച​ക​ർ​ക്ക് വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന പീ​സ് റേ​ഡി​യോ​യു​ടെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളും കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും റി​ഷാ​ദ് അ​ൽ ഹി​ക​മി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്‌​ദു​ൽ അ​സീ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഉ​വൈ​സ് ഹാ​റൂ​ൺ മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ദു​ൽ​ഖ​ർ​ഷാ​ൻ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ, പ്ര​മു​ഖ ഓ​ങ്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്‌ ഡോ. ​ഇ​ർ​ഫാ​ൻ നി​വാ​സ്, ഹാ​ഫി​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പീ​സ് റേ​ഡി​യോ​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ദ​സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​സ്‌​ഡം സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ടും ജെ.​ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ഫൈ​സ​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് 2.0 പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​ബോ​ധ​ക​നും വാ​ഗ്‌​മി​യു​മാ​യ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല അ​ൽ ഹി​ക​മി ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന പ്ര​സം​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ത്താ​ർ അ​ൽ ഹി​ക​മി, അ​മീ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദ​നി എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​ർ. ജെ.​ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി റൗ​ന​ഖ് പു​ത്തൂ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ജീ​ബ് ത​ച്ച​മ്പാ​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Peace Radio listeners' gathering organized in Jeddah
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