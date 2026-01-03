Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Jan 2026 7:49 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 7:49 AM IST

    യ​മ​നി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന നീ​ക്കം: പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​

    പ​രി​ഹാ​രം ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം
    ജി​ദ്ദ: യ​മ​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ രം​ഗ​ത്ത്.

    യ​മ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്ക് ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് വി​വേ​ക​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത്.

    ഇ​തി​നാ​യി സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​മാ​ധാ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. യ​മ​​ന്റെ സ്വ​യം ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ​യും ജ​ന​വി​കാ​ര​ത്തെ​യും മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​ണ് അ​റ​ബ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ​ടും സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യ​മ​ൻ ജ​ന​ത ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​മൃ​ദ്ധ​വു​മാ​യ ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:yemenSaudi NewsArab Parliamentgulf news malayalam
