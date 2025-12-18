Begin typing your search above and press return to search.
    പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ്​ ‘അഹ്‌ലൻ പൊന്നാനി’ മെഗാ ഇവൻറ്​ നാളെ

    പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ്​ ‘അഹ്‌ലൻ പൊന്നാനി’ മെഗാ ഇവൻറ്​ നാളെ
    പൊന്നാനി കൾചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാരവാഹികൾ റിയാദിൽ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ

    റിയാദ്​: പൊന്നാനി കൾചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ (പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ്​) റിയാദ്​ ഘടകം വാർഷികാഘോഷത്തി​ന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘അഹ്‌ലൻ പൊന്നാനി’ മെഗാ ഇവൻറ്​​ വെള്ളിയാഴ്ച റിയാദ്​ ഉമ്മുൽ ഹമാമിലെ ഡൽഹി പബ്ലിക്​ സ്​കൂളിൽ നടക്കും. പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ, സിനിമ പിന്നണി ഗായകനും മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്​റ്റുമായ മണികണ്ഠൻ പെരുമ്പടപ്പ്, ഖവാലി ഗായകൻ ജാഫർ ആഷിക് എന്നിവരടക്കം നിരവധി വിശിഷ്​ട വ്യക്തികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.

    കുട്ടികൾക്കായി ക്ലേ മോഡലിങ്​, വനിതകൾക്കായി പായസ മത്സരം, കുരുന്നോത്സവം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, അംഗങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ഷോ, ബിസിനസ്​ രംഗത്ത് പ്രഗല്ഭരായവരെയും 30 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പൊന്നാനിക്കാരായ പ്രവാസികളെയും ആദരിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ 1500-ഓളം ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ആഘോഷം.

    പൊന്നാനിയുടെ കലയും സംസ്കാരവും പൈതൃകവും അടുത്തറിയാനും റിയാദിലെ മലയാളി പൊതു സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ ചരിത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനും കഴിയുന്ന മഹാ ഇവൻറായിരിക്കും ‘അഹ്‌ലൻ പൊന്നാനി’ എന്ന്​ സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

    നാടി​ന്റെ സാമൂഹിക പുരോഗതിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി 17 വർഷം മുമ്പാണ്​ പൊന്നാനി കൾചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപവത്​കരിക്കുന്നത്​. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പൊന്നാനിക്കാരെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയാണ് സംഘടന. എല്ലാ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും സംഘടനക്ക്​ യൂനിറ്റുകളുണ്ട്​. എജ്യുസമിതി, മെഡിക്കെയർ, സ്വാശ്രയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ, എവർഗ്രീൻ കലാസാംസ്കാരിക–സാഹിത്യ വിഭാഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സമിതികളിലൂടെ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു.

    സ്ത്രീധനരഹിത വിവാഹങ്ങൾ, ഭവനരഹിതരായ നിർധന അംഗങ്ങൾക്ക് വീടൊരുക്കുന്നതിനായി ‘കൂടെയുള്ളവർക്ക് കൂടൊരുക്കാം’ പദ്ധതി എന്നിവയും നടപ്പാക്കിവരുന്നു. റിയാദ് കമ്മിറ്റി രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ്​ നിലവിൽവന്നത്​. വനിതാ വിഭാഗം, വണ്ടർ കിഡ്സ്, സ്പോർട്സ് വിങ് എന്നീ ഉപഘടകങ്ങളും റിയാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹജ്ജ് സീസൺ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും 100-ലധികം ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്​.

    വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡൻറ്​ അൻസാർ നൈതല്ലൂർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കബീർ കാടൻസ്, ട്രഷറർ ഷമീർ മേഘ, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അൻവർ ഷാ, പ്രോഗ്രാം കോഓഡിനേറ്റർ ആഷിഫ് മുഹമ്മദ്, പ്രോഗ്രാം പബ്ലിസിറ്റി ചെയർമാൻ ലബീബ് എന്നിവർ പ​ങ്കെടുത്തു.

    TAGS:Mega EventPonnani Cultural World FoundationRiyad Delhi Public School
    News Summary - PCWF's 'Ahlan Ponnani' mega event tomorrow
