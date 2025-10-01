Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘പൊ​ന്നോ​ണം,...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 2:14 PM IST

    ‘പൊ​ന്നോ​ണം, പൊ​ന്നാ​നി’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പൊ​ന്നോ​ണം, പൊ​ന്നാ​നി’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്
    cancel
    camera_alt

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പൊ​ന്നോ​ണം, പൊ​ന്നാ​നി’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: പൊ​ന്നാ​നി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ 'പൊ​ന്നോ​ണം പൊ​ന്നാ​നി സീ​സ​ൺ 2' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ടി​ഷ്യു പേ​പ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച പൂ​ക്ക​ളം പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര പൂ​ക്ക​ളം എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​ശം​സ നേ​ടി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. തി​രു​വാ​തി​ര, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഫ​ഹ​ദ് ബ​ക്ക​റി​ന്റെ മ്യൂ​സി​ക് നൈ​റ്റ് എ​ന്നി​വ വേ​ദി നി​റ​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഗാ​ന, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. മാ​വേ​ലി​യും പു​ലി​ക​ളി​യും, വ​ടം​വ​ലി, ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്, ലെ​മ​ൺ സ്പൂ​ൺ റെ​യ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും പ​രി​പാ​ടി​യെ നി​റ​മു​ള്ള​താ​ക്കി.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ സാ​ലി​ഹ് ഉ​സ്മാ​ൻ, കെ.​വി സി​റാ​ജ്, കെ. ​ആ​സി​ഫ്, ഫ​സ്ന ആ​സി​ഫ്, അ​ർ​ഷി​ന ഖ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationpcwfPonnonam
    News Summary - PCWF organizes ‘Ponnonam, Ponnani’ Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X