Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:50 AM IST

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: പൊ​ന്നാ​നി​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ഗോ​ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സൈ​ഹാ​ത് സ​ദാ​റ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നാ​സ് വ​ക്കം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ദ​മ്മാം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ നൈ​ത​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഫ​ർ​വാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധം സൗ​ദി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ നി​ല​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ്മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് നൈ​ത​ല്ലൂ​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി.​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന റാ​ലി ന​ട​ന്നു. കി​ഡ്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​വും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കി​ഡ്സ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​മാ​യ ഫാ​ത്തി​മ സ​ഹ്ര ദേ​ശീ​യ ദി​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. അ​ഹ​ദ് അ​ബ്ദു​ള്ള സൗ​ദി ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.​യു.​ഐ.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, അ​ക്ബ​ർ ട്രാ​വ​ൽ​സ് സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​സ്ഹ​ർ ഖു​റേ​ഷി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഗ​ൾ​ഫ്ഗേ​റ്റ് എം.​ഡി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ദേ​വ​സി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സി​റാ​ജ്, ഖ​ലീ​ൽ, കെ. ​ആ​സി​ഫ്, വി.​പി അ​മീ​ർ, ഹാ​രി​സ്, പി.​ടി ആ​സി​ഫ്, ന​ഹാ​സ്, ആ​ബി​ദ്, നി​സാ​ർ, ഷ​ബീ​ർ മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, ദീ​പ​ക്, കെ.​വി ഉ​മ്മ​ർ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, യു. ​ഫാ​സി​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ, വി.​പി ഷാ​ഫി, ആ​ർ.​വി ഫൈ​സ​ൽ, ഷ​ഫാ​യ​ത്, സ​ലീം ഗ്ലോ​ബ്, ജ​സീ​ന റി​യാ​സ്, ആ​ഷി​ന അ​മീ​ർ, അ​ർ​ഷി​ന ഖ​ലീ​ൽ, സാ​ദി​യ ഫാ​സി​ൽ, മേ​ഘ ദീ​പ​ക് കി​ഡ്സ് ക്ല​ബ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ മു​ഹ്സി​ന ന​ഹാ​സ്, ഫ​സ്ന ആ​സി​ഫ്, റ​മീ​ന ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ലി​ഹ് ഉ​സ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newssaudi national daypcwf
    News Summary - PCWF celebrates Saudi National Day
    Similar News
    Next Story
    X