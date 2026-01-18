Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 8:25 AM IST

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    പു​തു​വ​ത്സ​രം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി 2026 ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ സം​ഗ​മ​വും വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​സി​ലെ ചെ​റീ​സ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ​നൂ​പ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 2026-ലെ ​ക​ല​ണ്ട​ർ സ​നൂ​പ്​ കു​മാ​ർ എം.​പി. സു​ഗു​ണ​ന്​ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പു​തു​വ​ത്സ​ര സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​വ​ർ​ഷം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. വേ​ദി​യു​ടെ ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ശ്രീ​നി കൊ​റോം, എ​ൻ.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, മ​ഹ്​​റൂ​ഫ്, എം.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ്, സു​ബൈ​ർ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, എ​ൻ.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, അ​ഭി​ന​വ്, പ്രി​യ സ​നൂ​പ്, ശ​ര​ണ്യ ശ്രീ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ബി.​പി. അ​ശോ​ക​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി. ​ജ​ഗ​ദീ​പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Payyannur Souhrida Vedi 2026 Calendar Published
    Similar News
    Next Story
    X