Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:35 AM IST

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ‘ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം’

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി 'ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം'
    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ദ​മ്മാം: പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ ‘ഒ​ന്നി​ച്ചോ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​യ തി​രു​വാ​തി​ര, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. മാ​വേ​ലി​യെ വ​ര​വേ​റ്റു​ള്ള ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യ​ത്. ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക കു​ളി​ർ​മ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി .

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​പി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ഓ​ണ​സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നാ​യ​ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗി​രീ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​രു​ൺ സോ​ണി, ശ്രീ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം ഗൃ​ഹാ​ത​ര​ത്വം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ആ​ർ​ട്സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ദി​നേ​ശ് അ​ന്നൂ​കാ​ര​ൻ, ഗ​യിം​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ, രാ​ഹു​ൽ, ഗോ​കു​ൽ, ബി​നു എ​ന്നി​വ​രും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു, സി.​പി അ​ജേ​ഷ്, പ്ര​മീ​ള ശ​ശി അ​നീ​ഷ്, സി​നു, സു​ബി​ൻ, അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ജി​തി​ൻ, വി​മ​ൽ രാ​ജ്, പി.​വി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ശ​ങ്ക​ർ, കെ.​വി സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ദ്യ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:payyannuronam celebrationSaudi Arabia NewsFriendship Association
    News Summary - Payyannur Friendship association celebrated onam
