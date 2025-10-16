Begin typing your search above and press return to search.
    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ച​രി​ത്രം ര​ചി​ച്ച് പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലു​ലു മാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി

    ദ​മ്മാം: പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​കം ലു​ലു​മാ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യം ദ​മ്മാ​മി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം ര​ചി​ച്ച​താ​യി ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഇ​ത​ര രാ​ഷ്ട്രി​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യെ ദ​മ്മാം പൊ​തു സാ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ലു​ലു​മാ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​തി​ൽ താ​ങ്ക​ൾ നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം വി​ജ​യി​ച്ച​താ​യും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു മു​മ്പ് താ​ൻ പാ​ടി​യ 'നെ​ഞ്ചി​നു​ള്ളി​ൽ നീ​യാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മാ' എ​ന്ന ഗാ​ന​വു​മാ​യി താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ വ​ട​ക​ര എ​ത്തി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വൈ​റ​ൽ ഫാ​മി​ലി നി​ഷാ​ദും കു​ടും​ബ​വും മെ​ല​ഡി​യും ഫാ​സ്റ്റ് ന​മ്പ​റും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി​ക്ക് വ​നി​താ വേ​ദി ഒ​രു​ക്കി​യ പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷം ഏ​ഴു മ​ണി​ക്കൂ​ർ പി​ന്നി​ട്ട് രാ​ത്രി 11 മ​ണി​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ പ​ട്ടാ​മ്പി, സ​ക്കീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, റി​യാ​സ് പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ൻ​വ​ർ പ​തി​യി​ൽ, കെ.​പി റ​സ്സാ​ക്, ഷാ​ഹി​ദ് വി​ള​യൂ​ർ, മാ​സി​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി, നി​സ്സാ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, താ​ഹി​ർ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, ഷാ​ഹി​ദ്, നാ​ഹി​ദ് സ​ബ്രി സ​ൽ‍മ ടീ​ച്ച​ർ, ഷ​ഹ​നാ​സ്, ഷെ​റി​ൻ ഷി​ഹാ​ബു​ദീ​ൻ, ആ​രി​ഫ ഷാ​ഹി​ദ്, റ​ഷീ​ദാ അ​ൻ​വ​ർ രേ​വ​തി അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ഹ​രി, അ​നീ​റ, ഷി​റി​ൻ ര​തീ​ഷ്, സ​ഫ്വാ​ൻ, റി​യാ​സ്, അ​ഭി​ലാ​ഷ്, സ​ബ്രി, നൗ​ഷാ​ദ് ഗ്രീ​ൻ പാ​ർ​ക്ക്‌, സാ​ലി​ഹ്, സു​ഫൈ​ൽ, നാ​സ്സ​ർ, ജി​നേ​ഷ്, സ​വാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:fifth anniversaryGulf NewsSaudi ArabiaLulumallPattambi Koottayma
