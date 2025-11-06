Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 9:00 AM IST

    പ​​ട്ടാ​​മ്പി വൈ​​വി​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക​​ല​​വ​​റ -മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് മു​​ഹ്സി​​ൻ എം.​​എ​​ൽ.​​എ

    പ​​ട്ടാ​​മ്പി വൈ​​വി​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക​​ല​​വ​​റ -മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് മു​​ഹ്സി​​ൻ എം.​​എ​​ൽ.​​എ
    ദ​​മ്മാ​​മി​​ലെ പ​​ട്ടാ​​മ്പി കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യു​​ടെ ‘ഓ​​ണ​​നി​​ലാ​​വ് 2025’ വി​​ജ​​യാ​​ഘോ​​ഷ പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ്  മു​​ഹ്സി​​ൻ എം.​​എ​​ൽ.​​എ സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്നു

    ദ​​മ്മാം: പ​​ട്ടാ​​മ്പി വൈ​​വി​​ധ്യ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ക​​ല​​വ​​റ​​യാ​​ണെ​​ന്ന്​ മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് മു​​ഹ്സി​​ൻ എം.​​എ​​ൽ.​​എ. പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്, തൃ​​ശൂ​​ർ, മ​​ല​​പ്പു​​റം ജി​​ല്ല​​ക​​ളു​​ടെ സം​​ഗ​​മ​​കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യ പ​​ട്ടാ​​മ്പി വി​​വി​​ധ സം​​സ്കാ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഈ​​റ്റി​​ല്ല​​മാ​​ണ്. പു​​ന്ന​​ശ്ശേ​​രി മ​​ന​​ക്ക​​ൽ നീ​​ല​​ക​​ണ്ഠ ന​​മ്പൂ​​തി​​രി​​യും എം.​​ടി. ഭ​​ട്ട​​തി​​രി​​പ്പാ​​ടും മൊ​​ഴി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്ത്​ ബ്ര​​ഹ്​​​മ​​ദ​​ത്ത​​ൻ ന​​മ്പൂ​​തി​​രി​​യും സ്ത്രീ ​​ശാ​​ക്തീ​​ക​​ര​​ണ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് തു​​ട​​ക്കം കു​​റി​​ച്ച ആ​​ര്യ പ​​ള്ളം, ആ​​ര്യ​​വൈ​​ദ്യ ആ​​ചാ​​ര്യ​​ൻ അ​​സ​​നാ​​ർ വൈ​​ദ്യ​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സ​​മൂ​​ഹി​​ക പ​​രി​​ഷ്കാ​​ർ​​ത്താ​​ക്ക​​ളി​​ലൂ​​ടെ പ​​ട്ടാ​​മ്പി കൈ​​വ​​രി​​ച്ച സാം​​സ്കാ​​രി​​ക പു​​രോ​​ഗ​​തി പ​​ട്ടാ​​മ്പി​​യു​​ടെ മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല മ​​ല​​യാ​​ളി​​യു​​ടെ​​ത​​ന്നെ ജീ​​വി​​തം മാ​​റ്റി​​മ​​റി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു.

    പ​​ട്ടാ​​മ്പി കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യു​​ടെ ‘ഓ​​ണ​​നി​​ലാ​​വ് 2025’ പ​​രി​​പാ​​ടി​​യു​​ടെ വി​​ജ​​യാ​​ഘോ​​ഷ പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ മു​​ഖ്യാ​​തി​​ഥി​​യാ​​യി സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ദ്ദേ​​ഹം. കൂ​​ട്ടാ​​യ്മ​​യു​​ടെ ആ​​ക്ടി​​ങ്​ പ്ര​​സി​​ഡ​​ൻ​​റ്​ അ​​ൻ​​വ​​ർ പ​​തി​​യി​​ൽ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​​ഹി​​ച്ചു. ഇ​​റാം ഗ്രൂ​​പ് സി.​​ഇ.​​ഒ അ​​ബ്​​​ദു​​ൽ റ​​സാ​​ഖ്​ ഉ​​ദ്​​​ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്തു. അ​​ഡ്വൈ​​സ​​റി ബോ​​ർ​​ഡ് മെം​​ബ​​ർ സ​​ക്കീ​​ർ പ​​റ​​മ്പി​​ൽ ആ​​മു​​ഖ പ്ര​​ഭാ​​ഷ​​ണം ന​​ട​​ത്തി. ചെ​​യ​​ർ​​മാ​​ൻ മൊ​​യ്തീ​​ൻ പ​​ട്ടാ​​മ്പി, ട്ര​​ഷ​​റ​​ർ ഷ​​ബീ​​ർ കൊ​​പ്പം, വ​​നി​​ത വേ​​ദി പ്ര​​സി​​ഡ​​ൻ​​റ്​ ന​​ഹി​​ദ് സ​​ബ്രി, ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി സ​​ൽ​​മ ടീ​​ച്ച​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​സാ​​രി​​ച്ചു. ജ​​ന​​റ​​ൽ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി കെ.​​പി. റ​​സാ​​ഖ്​ സ്വാ​​ഗ​​തം പ​​റ​​ഞ്ഞു. നൗ​​ഷാ​​ദ് ഗ്രീ​​ൻ പാ​​ർ​​ക്ക്, താ​​ഹി​​ർ വ​​ല്ല​​പ്പു​​ഴ, സ​​ബ്രി അ​​ബ്​​​ദു​​ൽ റ​​സാ​​ഖ്​ അ​​ഭി​​ലാ​​ഷ്, ഷി​​ഹാ​​ബ്, നാ​​സ​​ർ ര​​തീ​​ഷ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി. മാ​​സി​​ൽ പ​​ട്ടാ​​മ്പി അ​​വ​​താ​​ര​​ക​​നാ​​യി​​രു​​ന്നു.

