Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:57 AM IST

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സൗ​ദി തീ​ര​ത്ത്​ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം

    പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സൗ​ദി തീ​ര​ത്ത്​ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം
    ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ്രോ​ജ​ക്​​ട്​ രൂ​പ​രേ​ഖ

    ജി​ദ്ദ: ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ പ്ര​കാ​രം സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം വ്യാ​പ്തി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി ചീ​ഫ് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ മ​ർ​ദി അ​ൽ​മ​ൻ​സൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 2025ലെ ​ടൂ​റി​സ്​​റ്റ്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്കി​ടെ ‘എ.​ബി.​സി മോ​ണ്ടി​യ​ലി​ന്’ ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വ്യാ​പ്തി​യും അ​ഭി​ലാ​ഷ​വും അ​ൽ​മ​ൻ​സൂ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പു​തി​യ ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ തീ​ര​ത്ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് 57 ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത ന​ഗ​ര, സാം​സ്കാ​രി​ക, ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ൽ​മ​ൻ​സൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു​നി​ക്ഷേ​പ ഫ​ണ്ടി​െൻറ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ താ​മ​സ, വാ​ണി​ജ്യ, വി​നോ​ദ, സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന ലാ​ൻ​ഡ്‌ മാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സ്, നെ​ക്​​സ്​​റ്റ്​ ജെ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം, ഓ​ഷ്യാ​നേ​റി​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ആ​ദ്യ​ത്തെ ജ​ല ഡീ​സ​ലൈ​നേ​ഷ​ൻ പ്ലാ​ന്റി​ന്റെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഡീ​സ​ലൈ​നേ​ഷ​ൻ മ്യൂ​സി​യം എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​പ്പെ​ടും.

    ‘ഒ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ഒ​രു ന​ഗ​രം’ എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​വി​ക​സ​ന​ത്തെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​ക. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ബീ​ച്ചു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​സ്തി​ക​ൾ, വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​െൻറ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. 2034ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​നു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റാ​ൻ പോ​കു​ന്ന പു​തി​യ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ 45,000 കാ​ണി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യും.

    കൂ​ടാ​തെ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ൻ​റീ​രി​യ​ർ, എ​ക്​​സ്​​റ്റീ​രി​യ​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ച​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ഫാ​മി​ലി കോ​ർ​ണ​റു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സു​സ്ഥി​ര​ത, വാ​സ്തു​വി​ദ്യ ന​വീ​ക​ര​ണം, പ്ര​കൃ​തി പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും അ​ൽ​മ​ൻ​സൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യും സൗ​ദി​യു​ടെ ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ലും ഭാ​വി​യി​ലും ജ​ല​ത്തി​െൻറ കേ​ന്ദ്ര പ​ങ്കി​നെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി മ്യൂ​സി​യം ഇ​തി​നൊ​പ്പം സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

