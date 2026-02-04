പത്തനംതിട്ട പഠനവേദി ഖുർആൻ പരീക്ഷ 13ാം ഘട്ട സമ്മാനവിതരണം നിർവഹിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: വിജ്ഞാനവും വിശ്വാസവും കോർത്തിണക്കി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘പത്തനംതിട്ട പഠനവേദി’ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിെൻറ ഖുർആൻ 13-ാം ഘട്ട പരീക്ഷാ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
ഗ്രൂപ് അംഗങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ ഖുർആൻ മലയാള പരിഭാഷാ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവരാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്.തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് ഏഴ് വർഷം പിന്നിടുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിലവിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി ഇരുന്നൂറിലധികം അംഗങ്ങളുണ്ട്.പത്തനംതിട്ടയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും പഠിതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രവാസലോകത്തുനിന്നുള്ള നിരവധി അംഗങ്ങളും വിവിധ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളിലും പൊതുരംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖരും ഈ പഠനവേദിയിൽ സജീവമാണ്.
ഖുർആെൻറ മലയാള പരിഭാഷയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിച്ച് ഏഴ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും തുടക്കം മുതൽ ഒരാൾ തന്നെ അഡ്മിനായി ഈ വിജ്ഞാന വിനിമയത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.പഠനവേദിയുടെ 14ാം ഘട്ട പരീക്ഷ വരാനിരിക്കുന്ന റമദാൻ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുന്നതിനും ഹുസൈൻ താന്നിമൂട്ടിലിനെ (0502258605) ബന്ധപ്പെടാം.
