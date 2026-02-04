Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    4 Feb 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    4 Feb 2026 8:47 AM IST

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ​ഠ​ന​വേ​ദി ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ 13ാം ഘ​ട്ട സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു

    അ​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ റ​മ​ദാ​നി​ൽ
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ​ഠ​ന​വേ​ദി ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ 13ാം ഘ​ട്ട സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്​: വി​ജ്ഞാ​ന​വും വി​ശ്വാ​സ​വും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ​ഠ​ന​വേ​ദി’ വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ഖു​ർ​ആ​ൻ 13-ാം ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷാ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ല​യാ​ള പ​രി​ഭാ​ഷാ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​വ​രാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​ത്.​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​ട്ട് ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്ന ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​യി ഇ​രു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​ഠി​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലും പൊ​തു​രം​ഗ​ത്തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ​രും ഈ ​പ​ഠ​ന​വേ​ദി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.​

    ഖു​ർ​ആ​െൻറ മ​ല​യാ​ള പ​രി​ഭാ​ഷ​യെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഒ​രാ​ൾ ത​ന്നെ അ​ഡ്മി​നാ​യി ഈ ​വി​ജ്ഞാ​ന വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു.പ​ഠ​ന​വേ​ദി​യു​ടെ 14ാം ഘ​ട്ട പ​രീ​ക്ഷ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ അം​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​നും ഹു​സൈ​ൻ താ​ന്നി​മൂ​ട്ടി​ലി​നെ (0502258605) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    News Summary - Pathanamthitta Study Center held the prize distribution ceremony for the 13th stage of the Quran examination
