Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Jan 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    14 Jan 2026 7:38 AM IST

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം ക്രി​സ്​മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം ക്രി​സ്​മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി

    ജി​ദ്ദ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം (പി.​ജെ.​എ​സ്) ക്രി​സ്മ​സ്-പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബി​ജു എം. ​ഫി​ലി​പ്പ് ക്രി​സ്മസ് പു​തു​വ​ത്സ​ര സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ പ​ന്ത​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ന്തോ​ഷ് ജി. ​നാ​യ​ർ സാ​ന്താ​ക്ലോ​സി​െൻറ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​െൻറ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മാ​ത്യു തോ​മ​സ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.



    പി.​ജെ.​എ​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ആ​ക്ടി​വി​റ്റി അ​നി​ൽ കു​മാ​റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ഡാ​നി​യ​ലും വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദീ​പി​ക സ​ന്തോ​ഷ്, ജോ​യി​ൻ​റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​യാ അ​ബീ​ഷ്, ബാ​ല​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​സ​ഫ് വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    എ​ബി കെ. ​ചെ​റി​യാ​ൻ, ഷ​റ​ഫ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു, ബൈ​ജു മ​ത്താ​യി, ഷി​ജു മാ​ത്യു, വി​ശാ​ൽ ഹ​രി​ദാ​സ്, സു​ജു കെ. ​രാ​ജു, തോ​മ​സ് പി. ​കോ​ശി, സു​ശീ​ല ജോ​സ​ഫ്, പ്രീ​യ സ​ഞ്ജ​യ്, ലി​യാ ജെ​നി, ആ​ഷ ലി​സ മ​നോ​ജ്, മേ​രി മാ​ത്യു, ഹ​യ്‌​റ ബി​ജു, അ​മേ​ലി​യ മ​റി​യം ജോ​ർ​ജ്, ഇ​വാ​നി​യ മ​റി​യം ജോ​ർ​ജ്, നു​ഹാ​യ ന​ജീ​ബ്, ശി​വാ​നി അ​ജ​യ​ഘോ​ഷ്, വി​സ്മ​യ വി​ജ​യ്, ആ​രോ​ൺ എ​ബി, ഓ​സ്​​റ്റി​ൻ എ​ബി, വി​നാ​യ​ക്, ജെ​റോം, ഡാ​ൻ മ​നോ​ജ്, ആ​ദി​ൽ, മൗ​റീ​ൻ അ​ബീ​ർ​ഷ് ജോ​സ​ഫ്, നി​ഫാ ന​ജീ​ബ്, ഹ​ന്നാ ഷി​ജോ​യ്, മ​ന്നാ ഷി​ജോ​യ്, ജൊ​ഹാ​ന ജോ​ൺ, ലീ​വി​യ ജി​നു, സ്നി​ഹ സ​ന്തോ​ഷ്, സി​യ​റാ ഷാ​ജി, ഏ​ത​ൻ, അ​മ​ർ​ദി​യാ​ൻ, നി​വേ​ദ് അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ഹാ​ബ​ൽ ഷി​ജോ​യ്, അ​മാ​നി​യ മ​റി​യം എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ശ്രേ​യ ജോ​സ​ഫ്, നി​വേ​ദ്യ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​ഐ. ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖ​ജാ​ൻ​ജി ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ChristmasNew Year celebrationsSaudi NewsPathanamthitta District Sangam
    Pathanamthitta District Sangam organized Christmas-New Year celebrations
