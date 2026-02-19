Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    19 Feb 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 7:50 AM IST

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം ‘അ​മൃ​തോ​ത്സ​വം-2026’

    വി​വി​ധ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണംചെ​യ്തു
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം ‘അ​മൃ​തോ​ത്സ​വം-2026’
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം 17ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ കോ​ൺ​സു​ൽ ക​മ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ മീ​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം (പി.​ജെ.​എ​സ്) 17ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ‘അ​മൃ​തോ​ത്സ​വം-2026’​ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് ക​മ്യൂ​നി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കോ​ൺ​സു​ൽ ക​മ​ലേ​ഷ് കു​മാ​ർ മീ​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ പ​ന്ത​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ആ​മു​ഖം പറഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ദീ​പി​ക സ​ന്തോ​ഷ്, പി.​ജെ.​ബി.​എ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സെ​റ ഷാ​ജി സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ന്തോ​ഷ് ജി. ​നാ​യ​ർ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ‘ഉ​ല്ലാ​സ് കു​റു​പ്പ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്’​ഗാ​യി​ക മും​താ​സ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പി.​ജെ.​എ​സ് ഫൗ​ണ്ട​ർ അം​ഗം ഷാ​ജി ഗോ​വി​ന്ദ്​ സ്​​മാ​ര​ക പു​ര​സ്കാ​രം ഗു​ലൈ​ൽ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ർ​ഷാ​ദ് നൗ​ഫ​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ‘പി.​ജെ.​എ​സ് ഐ​ക്ക​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​ഇ​യ​ർ’​അ​വാ​ർ​ഡ് ഫൗ​ണ്ട​ർ അം​ഗ​വും മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​ലി റാ​വു​ത്ത​ർ തേ​ക്കു​തോ​ടി​ന് കൈ​മാ​റി. 12ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ ചി​ത്ര നാ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ അ​വാ​ർ​ഡി​ന് അ​ർ​ഹ​യാ​യി.

    സു​മേ​ഷ് കൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ, മീം​സ് മി, ​ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ച്ച മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക് നൈ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പി.​ജെ.​എ​സ് ബീ​റ്റ്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​റ​ഫു​ദ്ധീ​​നും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​ര​ണ​ഗാ​നം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫി​നോം അ​ക്കാ​ദ​മി, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ ബി​ന്ദു സ​ണ്ണി, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്തം പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ച ദീ​പി​ക സ​ന്തോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ ന​ജീ​ബ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്, സ​ജു രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. പി.​ജെ.​എ​സ് അം​ഗ​മാ​യ സി​യാ​ദ് പ​ടു​തോ​ടി​ന്റെ ‘മി​ഴി​ക​ൾ’​എ​ന്ന മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൽ​ബം പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​ഐ ജോ​സ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ജു കെ. ​രാ​ജു, ബെ​റ്റ്സി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. നൗ​ഷാ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, എ​ബി ചെ​റി​യാ​ൻ, വ​ർ​ഗീ​സ് ഡാ​നി​യ​ൽ, മ​നോ​ജ് മാ​ത്യു, വി​ലാ​സ് കു​റു​പ്പ്, ദി​ലീ​പ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ജി​യാ അ​ബീ​ഷ്, ന​വാ​സ് ചി​റ്റാ​ർ, ജോ​സ​ഫ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ര​ഞ്ജി​ത് മോ​ഹ​ൻ, അ​നി​ൽ ജോ​ൺ, സ​ന്തോ​ഷ് പൊ​ടി​യ​ൻ, സ​ജി ജോ​ർ​ജ് കു​റ​ഞ്ഞാ​ട്ട്, അ​ബീ​ഷ് ജോ​സ​ഫ്, ന​ജീ​ബ്, അ​ജ​യ് ഘോ​ഷ്, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, ഷാ​ന​വാ​സ്, മു​നീ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, സു​ശീ​ല ജോ​സ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

