    date_range 3 Dec 2025 9:02 AM IST
    date_range 3 Dec 2025 9:02 AM IST

    പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സംഗമം ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

    പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സംഗമം ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു
    ജി​ദ്ദ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ബാ​ല​ജ​ന​ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സം​ഗ​മം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ബാ​ല​ജ​ന സം​ഗ​മം (പി.​ജെ.​ബി.​എ​സ്) ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പി.​ജെ.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ പ​ന്ത​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബാ​ല​ജ​ന സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സെ​റ വ​ർ​ഗീ​സ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഹ്ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലും മെ​ന്റ​ർ ക്രൂ ​ട്രൈ​നി​ങ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റു​മാ​യ അ​ൻ​വ​ർ ഷാ​ജ വേ​ങ്ങ​ശ്ശേ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. പി.​ജെ.​എ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ന്തോ​ഷ് നാ​യ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​ഡ്മി​ൻ മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, വൈ​ഷ്ണ​വി വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഡ്രോ​യി​ങ്, ക​ള​റി​ങ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സം​ഘ​ഗാ​നം, ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നം, ടാ​ബ്ലോ തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ജോ​വ​ന്ന ജോ​ൺ, ആ​ബേ​ൽ ബൈ​ജു, ശി​വാ​നി വി​നോ​ദ്, ഓ​സ്​​റ്റി​ൻ എ​ബി, ഏ​ദ​ൻ മ​നോ​ജ്, ഇ​വാ​നി​യ ജോ​ർ​ജ്, നി​വേ​ദ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, അ​മേ​ലി​യ ജോ​ർ​ജ്, നി​വേ​ദ്യാ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജൊ​വാ​ൻ ജെ​നി, ശ്രെ​യ ജോ​സ​ഫ്, ഹ​ന്ന ഷി​ജോ​യ്, നു​ഹ​യാ ന​ജീ​ബ്, ഇ​വാ​ന ആ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, ജോ​വാ​ന സ​തീ​ഷ്, ജ​റോം, വി​നാ​യ​ക്, അ​നി​ഷ്ക ഷാ​ലു, ഗ്ലാ​ഡി​സ് എ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​സ​ഫ് വ​ർ​ഗീ​സ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ല​ജ​ന​സം​ഗ​മം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബെ​നീ​റ്റ ആ​ൻ ജോ​സ​ഫ് വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​രോ​ൺ എ​ബി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ക്ഷ​ൽ ഷാ​ലു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മൗ​റീ​ൻ അ​ബീ​ഷ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൻ.​ഐ. ജോ​സ​ഫ്, ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​ർ​ഗീ​സ് ഡാ​നി​യ​ൽ, ഷ​റ​ഫ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, ജി​യ അ​ബീ​ഷ്, ജോ​ർ​ജ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ചി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ലാ​സ് കു​റു​പ്പ്, മ​നോ​ജ്‌ മാ​ത്യു, ദി​ലീ​പ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ര​ഞ്ജി​ത് മോ​ഹ​ൻ, സു​ശീ​ല ജോ​സ​ഫ്, ദീ​പി​ക സ​ന്തോ​ഷ്‌, അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ യ​മു​ന വേ​ണു, ലി​യ ജ​നി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:conferencePathanamthitta DistrictChildren's Daycelebrated
