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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 July 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 8:55 AM IST

    പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഫീ​സ് വ​ർ​ദ്ധ​ന​വ് അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും അ​ന്യാ​യ​വും: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ അ​ഹ്സ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി

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    പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഫീ​സ് വ​ർ​ദ്ധ​ന​വ് അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും അ​ന്യാ​യ​വും: ഒ.​ഐ.​സി.​സി അ​ൽ അ​ഹ്സ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി
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    അ​ൽ അ​ഹ്സ: പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫീ​സ് വ​ർ​ദ്ധ​ന​വ് അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും അ​ന്യാ​യ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഓ​വ​ർ​സീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഒ.​ഐ.​സി.​സി) അ​ൽ അ​ഹ്സ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ആ​രോ​പി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഷീ​ദ് വ​ര​വൂ​രി​െൻറ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന ഫീ​സു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ, ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ഫീ​സ് വ​ർ​ദ്ധ​ന​വ് ഭീ​മ​മാ​ണെ​ന്ന് യോ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന, തു​ച്ഛ​മാ​യ ശ​മ്പ​ളം മാ​ത്രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വ​രു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും ഈ ​നി​ര​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ലും അ​പ്പു​റ​മാ​ണ്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ, നി​ല​വി​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത്​ 200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ദ​മ്മാ​മി​ലെ വി.​എ​ഫ്.​എ​സ് സെൻറ​റി​ൽ പോ​കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ മാ​ത്രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി.​എ​ഫ്.​എ​സ്, എം​ബ​സി സേ​വ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​ള​രെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണ്.

    അ​തി​നാ​ൽ, ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ൽ ഈ ​സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണം. വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ച്ച ഫീ​സു​ക​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട യോ​ഗം, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ പാ​ർ​ല​മെൻറം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മീ​പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ദ​മ്മാം റീ​ജ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശാ​ഫി കു​ദി​ർ, ഷാ​നി ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, ഹ​ഫ്സ​ൽ മേ​ലേ​തി​ൽ, സ​ബീ​ന അ​ഷ്റ​ഫ്, മൊ​യ്തു അ​ടാ​ടി​യി​ൽ, അ​ൻ​സി​ൽ ആ​ല​പ്പി, നൗ​ഷാ​ദ് താ​നൂ​ർ, ഷി​ബു മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം വ​ട​ക്കേ​കോ​ണം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​ജോ​മോ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Passport fee hike unscientific and unjust: OIC Al Ahsa Area Committee
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