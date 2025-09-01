Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightല​ണ്ട​നി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:38 AM IST

    ല​ണ്ട​നി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത സൗ​ദി​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ല​ണ്ട​നി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത സൗ​ദി​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു
    cancel

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: ല​ണ്ട​ൻ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഹീ​ത്രൂ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് (സൗ​ദി​യ) യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സേ​ഫ്റ്റി സെ​ന്റ​ർ (എ​ൻ.​ടി.​എ​സ്.​സി) ശ​നി​യാ​ഴ്ച 'എ​ക്സ് ’ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ണ്ട​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​സ്.​വി 119 ന​മ്പ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട സൗ​ദി​യ വി​മാ​നം ഹീ​ത്രൂ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി റ​ൺ​വേ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​രാ​ൾ വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​യാ​ളാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ വാ​തി​ലി​ന്റെ ഹാ​ൻ​ഡി​ൽ മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വി​മാ​ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നെ വാ​തി​ലി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി.

    ഇ​തു​വ​ഴി എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സം​ഭ​വ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സും ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും എ​ൻ.​ടി.​എ​സ്.​സി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LondonGulf Newssaudia airPassengerSaudi Arabia News
    News Summary - Passenger tries to open door on Saudi flight that landed in London
    Similar News
    Next Story
    X