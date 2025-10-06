പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് കായിക വിനോദങ്ങൾ സൗദിയിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നു

പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് കായിക വിനോദങ്ങൾ സൗദിയിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നുtext_fields
അബഹ: പുതിയ സുരക്ഷാ, പരിശീലന ചട്ടക്കൂടോടെ രാജ്യത്ത് പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സൗദി കായിക മന്ത്രി അമീർ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ തുർക്കി അൽ ഫൈസൽ അംഗീകാരം നൽകിയതായി സൗദി പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. ഉയർന്ന സുരക്ഷയും അച്ചടക്ക മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനം.
കായിക മേഖലയെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വ്യോമയാന, കായിക വിനോദങ്ങൾക്കുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി അബഹ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞു. സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികളുമായും പ്രത്യേക വിദഗ്ധരുമായും സഹകരിച്ച് അധികാരികൾ പുതിയ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകളും സുരക്ഷാ നിയമനിർമാണങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കായികരംഗത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാക്ടീഷണർമാർക്കും താൽപ്പര്യക്കാർക്കും സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഇതിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വിപുലമായ പരിശീലന പരിപാടികൾ, യോഗ്യതാ കോഴ്സുകൾ, അമച്വർമാർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുമുള്ള മത്സര പരിപാടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. അറിവും അനുഭവങ്ങളും കൈമാറുന്നതിനും പ്രാദേശിക പ്രതിഭകളെ വളർത്തുന്നതിനും പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് പ്രേമികളുടെ സമൂഹം വിശാലമാക്കുന്നതിനുമായി അന്താരാഷ്ട്ര ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളും പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാനും സൗദി അറേബ്യ പദ്ധതിയിടുന്നു. കായികരംഗത്തിന്റെ വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഭരണപരവും സംഘടനാപരവുമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുമായി അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫെഡറേഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ദേശീയ പരിശീലകരെയും കായികതാരങ്ങളെയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള കായിക ആരാധകർക്ക് ലോകോത്തര അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഫെഡറേഷൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
