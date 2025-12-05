Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    5 Dec 2025 9:48 AM IST
    5 Dec 2025 9:48 AM IST

    ‘പപ്പ’ സൗഹൃദസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ‘പപ്പ’ സൗഹൃദസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (പ​പ്പ) ‘പ​പ്പോ​ത്സ​വം 2k25’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം 700ഓ​ളം പേർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​രു രാ​വ് മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​ഹാ​സം​ഗ​മം പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ഊ​ഷ്മ​ള സൗ​ഹൃ​ദം ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി.​

    സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ജി​ദ്ദ പൗ​രാ​വ​ലി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​പ്പ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ന​ർ​ഷാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ നി​തി​ൻ ജോ​ർ​ജ് ആ​രോ​ഗ്യ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​സാ​ഫി​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും വി.​പി സ​മീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബാ​വ ചെ​മ്പ്ര​ശ്ശേ​രി, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി, അ​ബു സി​ദ്ദി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഫു​ട്ബാ​ൾ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 14 ഓ​ളം ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​വ ചെ​മ്പ്ര​ശേ​രി, ആ​പ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി, വി.​പി. നൗ​ഷാ​ദ്, സ​മീ​ർ വ​ള​രാ​ട്, ഹ​ക്കീം, എ.​ടി. അ​മീ​ൻ, ഷാ​ഫി മ​ഹ​മൂ​ദ്, ബ​ഷീ​ർ, അ​ൻ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

