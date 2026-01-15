Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:45 AM IST

    ഇ​ന്ന് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ർ ദി​നം; സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​​ന്റെ ‘കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ’

    ഇ​ത് സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    ഇ​ന്ന് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​ർ ദി​നം; സാ​ന്ത്വ​ന​ത്തി​​ന്റെ ‘കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ’
    മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റം മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​​ന്റെ ക​രു​ത​ലും അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മീ​പ്യ​വു​മാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ മ​രു​ന്നെ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത വി​പ്ല​വ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ പ്ര​സ്ഥാ​നം. ഇ​ന്ന് (ജ​നു​വ​രി 15) പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​യി കേ​ര​ളം വ​ള​ർ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞു. ‘സാ​ർ​വ​ത്രി​ക പ​രി​ച​ര​ണം അ​യ​ൽ​പ​ക്ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ’ എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാ​ന്ത്വ​ന പ​രി​ച​ര​ണ ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം.

    ഒ​റ്റ​മു​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​പ്ല​വം

    തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഒ​രു ചെ​റി​യ ഒ​റ്റ​മു​റി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​​ന്റെ തു​ട​ക്കം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​റി​ന്റെ പി​താ​വ് എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഡോ. ​എം.​ആ​ർ. രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലും ഡോ. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റും ചേ​ർ​ന്ന് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ‘പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി’ കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ ആ​രോ​ഗ്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി. ശാ​രീ​രി​ക വേ​ദ​ന​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം രോ​ഗി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണ​മെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് ഇ​തി​നെ ഒ​രു ജ​ന​കീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ​ത്. 1995ൽ ​ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തെ വി​ക​സ്വ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മാ​തൃ​കാ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​കീ​യ​മാ​യ ‘കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ’

    പാ​ശ്ചാ​ത്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ എ​ന്ന​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം അ​തി​നെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. 1999ൽ ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ‘നൈ​ബ​ർ ഹു​ഡ് നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​ർ (എ​ൻ.​എ​ൻ.​പി.​സി)’ ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ങ്ക്: രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ഴ്സി​ങ് പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ലും വൈ​കാ​രി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി. വ​ലി​യ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ നി​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ വി​ഹി​ത​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി.

    2008ൽ ​പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​റി​നാ​യി ഒ​രു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​യം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി. ഇ​തോ​ടെ സാ​ന്ത്വ​ന പ​രി​ച​ര​ണം പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്രൈ​മ​റി കെ​യ​ർ, ബ്ലോ​ക്ക് ത​ല​ത്തി​ലെ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി കെ​യ​ർ, സ​ബ് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ​സ്.​പി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് പ​രി​ച​ര​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഓ​രോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ജ​റ്റി​ന്റെ ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത വി​ഹി​തം പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് കെ​യ​റി​നാ​യി നീ​ക്കി​വെ​ക്കു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 1.3 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ധു​നി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പോ​ർ​ട്ട​ലും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    ക​രു​ത​ലാ​വ​ണം അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ

    രോ​ഗം ഭേ​ദ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും രോ​ഗി​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്, വേ​ദ​ന​യി​ല്ലാ​ത്ത ശി​ഷ്​​ട​കാ​ലം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് കെ​യ​റി​​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​​ന്റെ നോ​വ​റി​യി​ക്കാ​തെ, വൃ​ത്തി​യു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രോ​ഗി​യെ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​ൻ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​വും കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണം. പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​​ന്റെ പേ​രോ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച​വ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​മോ കാ​ര​ണം ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പോ​ലും പ​രി​ച​ര​ണം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട​രു​ത് എ​ന്ന വ​ലി​യ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ഈ ​പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് ദി​നം മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​യ​ൽ​പ​ക്ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ‘സാ​ർ​വ​ത്രി​ക പ​രി​ച​ര​ണം’ എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ലെ​ത്തു​ക​യു​ള്ളൂ.

