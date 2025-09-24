Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 9:52 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം; ദ്വി​രാ​ഷ്ട്രം പ​രി​ഹാ​രം –സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ഫ്രാ​ൻ​സു​മാ​യും സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തു​ട​രാ​നു​ള്ള ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം സൗ​ദി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം; ദ്വി​രാ​ഷ്ട്രം പ​രി​ഹാ​രം –സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗം ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഡ​സ​ൻ ക​ണ​ക്കി​ന് ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി​യും ഫ്രാ​ൻ​സും ചേ​ർ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​വും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പe​ക്ക​ലും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.



    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണാ​ത്മ​ക സ​മീ​പ​ന​വും ക്രൂ​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും ജ​റൂ​സ​ല​മി​ലും അ​വ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു നേ​രെ​യു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​റ​മേ​യാ​ണി​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ക്രൂ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​മാ​ണ് അ​വ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന, ആ​ക്ര​മ​ണാ​ത്മ​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ ഇ​ത് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗം ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ ഉ​റ​ച്ച ബോ​ധ്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫ്രാ​ൻ​സു​മാ​യും സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം തു​ട​രാ​നു​ള്ള ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യം സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നി​ർ​ത്തു​ക, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നെ​യും നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ധീ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​വും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന്യൂ​യോ​ർ​ക് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് 142 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത വി​ശാ​ല​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ​യെ​യും വ​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ, യു.​എ​ൻ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ, അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭം എ​ന്നി​വ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ട് നീ​തി പു​ല​ർ​ത്താ​നും അ​വ​രു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ദ്ദേ​ശ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്ത രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും ഇ​തേ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മേ​ഖ​ല സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഗാ​ധ​മാ​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​മെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi foreign ministerSaudi NewsPalestine issueTwo-State Solution
    News Summary - Palestine issue; Two-state solution – Saudi Foreign Minister
    Similar News
    Next Story
    X