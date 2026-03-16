    Saudi Arabia
    date_range 16 March 2026 9:34 AM IST
    date_range 16 March 2026 9:34 AM IST

    ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    600-ഓ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​മാ​യി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ
    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് ദി​റാ​ബി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ ഇ​ഫ്​​താ​ർ വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് ദി​റാ​ബി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ് സ്നേ​ഹ​സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ത്തി​യ​ത്. താ​മ​സ​രേ​ഖാ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​നാ​വാ​തെ​യും ജോ​ലി​യും ശ​മ്പ​ള​വു​മി​ല്ലാ​തെ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ അ​റു​ന്നൂ​റി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ക്യാ​മ്പി​ലു​ള്ള​ത്.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും റി​യാ​ദി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഊ​ഫ് പ​ട്ടാ​മ്പി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഷ​ഫീ​ർ പ​ത്തി​രി​പ്പാ​ല, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ന​ഫാ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​രേ​ഷ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ, നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷാ​ജീ​വ്, മ​ഹേ​ഷ്‌, ജം​ഷാ​ദ്, ബാ​ബു പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ൻ​വ​ർ, ഷ​ഹീ​ർ, മ​നു മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, അ​ന​സ്, മു​ജീ​ബ്, സു​ബീ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ, ആ​ഷി​ഫ് ആ​ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:PalakkadSaudi ArabiagulfnewsmalayalamPravasi Associataion
    News Summary - Palakkad District Immigrant Association gathers for a friendly gathering at the labor camp
