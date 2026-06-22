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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 5:09 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 5:09 PM IST

    അനധികൃതമായി സൗദിയിലേക്ക്​ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാകിസ്താനി പിടിയിൽ

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    റിയാദ്: വ്യാജ മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ അനധികൃതമായോ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിദേശി പിടിയിലായി. ഖസീം ​പ്രവിശ്യയിലെ ബുറൈദ അമീർ നായിഫ് ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇയാൾ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പാസ്‌പോർട്ട്സ് (ജവാസത്ത്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടികൂടിയത്.

    വിമാനത്താവളത്തിലെ പാസ്‌പോർട്ട് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ കർശനമായ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. അറസ്​റ്റിലയ വ്യക്തി പാകിസ്താൻ സ്വദേശിയാണെന്ന് ജവാസത്ത് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും നിയമലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർന്നുള്ള നിയമനടപടികൾക്കായി കേസ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് കൈമാറിയതായും ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു.

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    TAGS:arrestedSaudi ArabiaPakistani national
    News Summary - Pakistani national arrested while attempting to enter Saudi Arabia illegally
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