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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 July 2026 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 19 July 2026 10:11 PM IST

    അഞ്ച്​ കിലോഗ്രാം ‘ഷാബു’വുമായി പാകിസ്താനി മക്കയിൽ പിടിയിൽ

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    അഞ്ച്​ കിലോഗ്രാം ‘ഷാബു’വുമായി പാകിസ്താനി മക്കയിൽ പിടിയിൽ
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    മക്ക: വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് വിപണനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശി മക്കയിൽ സുരക്ഷാ സേനയുടെ പിടിയിലായി. അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മെത്താംഫെറ്റാമൈൻ (ഷാബു) എന്ന മാരക മയക്കുമരുന്നുമായാണ് ഇയാളെ മക്കയിലെ സുരക്ഷാ പട്രോളിങ്​ വിഭാഗം അറസ്​റ്റ്​ ചെയ്തത്.

    പിടിയിലായ വ്യക്തി പാകിസ്താൻ സ്വദേശിയാണെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ നിലവിൽ കസ്​റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി കേസ് ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ വകുപ്പിന് കൈമാറിയതായും സുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

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    TAGS:pakistani citizenarresteddrug marketing
    News Summary - Pakistani national arrested in Makkah with 5 kg of 'Shabu'
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