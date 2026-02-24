Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    പാകിസ്താൻ സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി റിയാദിലെത്തി

    പാകിസ്താൻ സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി റിയാദിലെത്തി
    റിയാദ്: പാകിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള സയാമീസ് ഇരട്ടകളായ സുഫിയാനും യൂസുഫും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി റിയാദിലെത്തി. സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവി​െൻറയും കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാ​െൻറയും പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരമാണ് കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയും സൗദിയിലെത്തിച്ചത്.

    റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്​്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ കുട്ടികളെ ഉടൻ തന്നെ നാഷനൽ ഗാർഡ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള കിങ് അബ്​ദുല്ല സ്പെഷ്യലിസ്​റ്റ്​ ചിൽഡ്രൻസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സങ്കീർണമായ വേർപിരിയൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘം പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

    ഈ മഹത്തായ മാനുഷിക ദൗത്യത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയ ഭരണകൂടത്തിന് സൗദി സയാമീസ് ശസ്ത്രക്രിയ സംഘം തലവൻ ഡോ. അബ്​ദുല്ല അൽറബീഅ നന്ദി അറിയിച്ചു. സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കുരുന്നുകൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ നൽകുന്ന കരുതലി​െൻറ ആഴമാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ‘സയാമീസ് ഇരട്ടകളെ വേർപെടുത്തുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ സൗദി മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ അനുഭവസമ്പത്തും മികച്ച വിജയശതമാനവുമുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ ലോകത്തി​െൻറ മെഡിക്കൽ റഫറൻസായി സൗദി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ ദൗത്യം വലിയ പ്രത്യാശ നൽകുന്നു’ -ഡോ. റബീഅ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിനും ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും സയാമീസ് ഇരട്ടകളുടെ കുടുംബം സൗദി ഭരണകൂടത്തോടും ജനങ്ങളോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലൂടെ കുട്ടികൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം.

