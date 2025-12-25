പടന്ന സൂപ്പർ കപ്പ് സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെൻറിന് ഇന്ന് തുടക്കം

പടന്ന സൂപ്പർ കപ്പ് സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെൻറിന് ഇന്ന് തുടക്കംtext_fields
ദമ്മാം: പടന്ന നിവാസികളുടെ വേദിയായ പടന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ മൂന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടി.എസ്.എസ് വി.കെ.പി. ഹമീദലി സാഹിബ് സൂപ്പർ കപ്പ് സെവൻസ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകും. ദമ്മാമിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഭാരവാഹികൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കായിക മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രവർത്തങ്ങളിൽ പടന്ന കൂട്ടായ്മക്ക് പങ്കാളികളാകാൻ ഇതിനകം കഴിഞ്ഞതായി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.
ദമ്മാമിലെ ഖത്വീഫ് ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ പ്രമുഖ ടീമുകൾ തമ്മിൽ മാറ്റുരക്കും. വിജയികളാകുന്ന ടീമുകൾക്ക് ട്രോഫിയും പ്രൈസ് മണിയും സമ്മാനിക്കും. വി.പി.പി. ബഷീർ, അബ്ദുൽ ഫത്താഹ്, റാഫി അബ്ദുല്ല, ഹനീഫ പടന്ന, വി.കെ. ഫൈസൽ, കെ.എം.ടി. അസ്ഹർ, എം. ഫൈസൽ, സിറാജ് ബക്കർ, എം. ജസീൽ, ശംസുദ്ധീൻ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
