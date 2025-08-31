Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 9:05 AM IST

    ജ​പ്പാ​നി​ൽ എ​ക്സ്പോ ഒ​സാ​ക്ക​യി​ലെ സൗ​ദി പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ

    വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ ജ​പ്പാ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ന് പി​ന്നാ​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ പ​വി​ലി​യ​ൻ സൗ​ദി​യു​ടേ​താ​ണ്
    ജ​പ്പാ​നി​ൽ എ​ക്സ്പോ ഒ​സാ​ക്ക​യി​ലെ സൗ​ദി പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ
    പ​വ​ലി​യ​ന​ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽനി​ന്ന് 

    റി​യാ​ദ്: ജ​പ്പാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 'എ​ക്സ്പോ 2025 ഒ​സാ​ക്ക'​യി​ലെ സൗ​ദി പ​വി​ലി​യ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ദേ​ശ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി സൗ​ദി പ​വി​ലി​യ​ൻ മാ​റി.

    ജ​പ്പാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 'എ​ക്സ്പോ 2025 ഒ​സാ​ക്ക'​യി​ലെ സൗ​ദി പ​വ​ലി​യ​നി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ

    ആ​തി​ഥേ​യ രാ​ജ്യ​മാ​യ ജ​പ്പാ​ന്റെ പ​വി​ലി​യ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ പ​വി​ലി​യ​നാ​ണ് സൗ​ദി​യു​ടേ​ത്. പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ 2,400ൽ ​അ​ധി​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി​യു​ടെ നാ​ഗ​രി​ക​ത​യെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​നു​ഭ​വം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്തു.

    സം​ഗീ​ത, ക​ലാ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ‘ഇ​ർ​ത്’ ക​ഫേ എ​ന്നി​വ 18,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക​യും 1,20,000ത്തി​ൽ അ​ധി​കം ക​പ്പ് ‘ക​ഹ്‍വ’ വി​ള​മ്പു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2025ലെ ​ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക് ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​റ​ൽ ഡി​സൈ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ‘ക​ൾ​ച​റ​ൽ ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ - ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സ്പേ​സ​സ്’ എ​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ അ​വാ​ർ​ഡ് പ​വി​ലി​യ​ൻ നേ​ടി. ഈ ​നേ​ട്ടം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ദേ​ശീ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജ​പ്പാ​നി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ഗാ​സി ബി​ൻ സ​ഖ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ക്സ്പോ 2030 റി​യാ​ദി​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​നാ​യി ആ​ഗോ​ള സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി​യാ​യി പ​വി​ലി​യ​ൻ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​വി​ലി​യ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ തു​ട​രും.

    News Summary - Over 2 million visitors visit Saudi pavilion at Expo Osaka, Japan
