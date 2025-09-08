Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    8 Sept 2025 10:49 AM IST
    8 Sept 2025 10:49 AM IST

    വി​വി​ധ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് 108 ത​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ള​ട​ക്കം 1400ല​ധി​കം ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    ക​ര, ക​ട​ൽ, വ്യോ​മ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ളവ​യാ​ണപി​ടി​കൂ​ടി​യ​തെ​ന്ന് സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി
    smuggling
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത​ലും പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത് ശ​ക്ത​മാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​വി​ധ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​തി​ക​ളെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ​ഴു​ത​ട​ച്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 1,404 ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ 108 ത​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ക​ര, ക​ട​ൽ, വ്യോ​മ ക​സ്റ്റം​സ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സാ​റ്റ്ക) വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​കാ​ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹാ​ഷി​ഷ്, കൊ​ക്കെ​യ്ൻ, ഹെ​റോ​യി​ൻ, ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്, ക്യാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ 108 ത​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും 801 നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സാ​റ്റ്ക അ​റി​യി​ച്ചു.

    2,350 പു​ക​യി​ല, പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, 72 ത​രം​ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ, 11 ത​രം ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​സ്റ്റം​സ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ക​സ്റ്റം​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​തോ​റി​റ്റി വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ക​സ്റ്റം​സ് തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ര, ജ​ല അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ക​യോ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്‌​താ​ൽ ആ ​വി​വ​രം രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യോ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രെ​യോ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ളി​ന്റെ 1910 ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ചോ 1910@zatca.gov.sa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും സൂ​ച​ന കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പാ​രി​ദോ​ഷി​ക​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:DrugssmugglingGulf NewsarrestedSaudi Arabia News
    News Summary - Over 1400 smuggling attempts, including 108 types of drugs, were busted from various ports.
