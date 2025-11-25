Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്ര​വാ​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 7:48 AM IST

    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ജു​ബൈ​ലി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ജു​ബൈ​ലി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം ഖാ​സി​മി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് ജു​ബൈ​ലി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് 24 രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്‌ ഇ​ത്ത​വ​ണ സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​‌ നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്‌‌ ജു​ബൈ​ലി​ൽ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഹ​ഫ​ർ അ​ൽ ബാ​തി​ൻ, അ​ൽ ഖ​സീം, ഹാ​ഇ​ൽ, റി​യാ​ദ്, ദ​മ്മാം, അ​ൽ ജൗ​ഫ്, അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ, ജു​ബൈ​ൽ, അ​ൽ അ​ഹ്​​സ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 80ൽ​പ​രം മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. യ​ഥാ​ക്ര​മം യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, സോ​ൺ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക. 30 വ​യ​സ്സ്​ ക​വി​യാ​ത്ത സ്ത്രീ ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. സ്കൂ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലെ കാ​മ്പ​സ്‌ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​മ​റു​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം ഖാ​സി​മി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ര​ട്‌ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം ഖാ​സി​മി​യു​ടെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​രീ​ഫ്‌ മ​ണ്ണൂ​രി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 111 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ്‌ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്‌.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, ബ​ഷീ​ർ വെ​ട്ടു​പാ​റ, മ​നോ​ജ് കാ​ല​ടി, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​അ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​െൻറ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ന​സീ​ർ തു​ണ്ടി​ൽ, ജ​ബ്ബാ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ, അ​ബ്​​ദ​ു​ൽ ക​രീം ഖാ​സി​മി, ജാ​ഫ​ർ കൊ​ടി​ഞ്ഞി, സ​ലീം പ​ട്ടു​വം, ഉ​ബൈ​ദ് സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഊ​ഫ് പാ​ല​ക്കോ​ട്, ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ, റ​ഹൂ​ഫ് പാ​ലേ​രി, നൗ​ഫ​ൽ ചി​റ​യി​ൽ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം അം​ജ​ദി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:literature festivaljubailSaudi NewsOrganizing Committee
    News Summary - Organizing Committee for Expatriate Literature Festival Formed in Jubail
    Similar News
    Next Story
    X