Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:06 AM IST

    ഫ്രീ​ഡം അ​റ്റ്‌ മി​ഡ്നൈ​റ്റ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഫ്രീ​ഡം അ​റ്റ്‌ മി​ഡ്നൈ​റ്റ്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്രീ​ഡം അ​റ്റ്‌ മി​ഡ്നൈ​റ്റ്‌ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​ത്തി​ലെ ധീ​ര ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് സ്മ​ര​ണാ​ജ്ഞ​ലി​ക​ള്‍ അ​ര്‍പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും ബി.​ജെ.​പി​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും ഒ​ത്തു​ക​ളി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​ം ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഫ്രീ​ഡം അ​റ്റ് മി​ഡ്നൈ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫി​യ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​വ് അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സീ​സ് ലാ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ള്‍ നി​ര്‍ഭ​യ​മാ​യ നി​ര​ന്ത​ര പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഇ​ന്ന് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്ത് ത​ന്നെ​യു​ള്ള ഫാ​സി​സ്റ്റു​ക​ൾ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 'വോ​ട്ട് ചോ​രി' കാ​മ്പ​യി​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് 'സി​ഗ്നേ​ച്ച​ർ ഫോ​ർ ഡെ​മോ​ക്ര​സി' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല ആ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ന​ട​ത്തി​യ ഫ്രീ​ഡം ലൈ​റ്റ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ലൈ​റ്റ് ഫോ​ർ ഫ്രീ​ഡം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദീ​പ​ശി​ഖ​ക​ളേ​ന്തി​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കൂ​രി​പ്പൊ​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. അ​ലി​ബാ​പ്പു, സ​ന്തോ​ഷ് കാ​ളി​കാ​വ് , ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​കാ​വ്, സ​ൽ​മാ​ൻ ചോ​ക്കാ​ട്, ത​സ്‍ലിം തി​രു​വാ​ലി, ത​ൽ​ഹ​ത്ത് ന​സീ​ഫ്, അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു ചോ​ക്കാ​ട്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ്, നൗ​ഫ​ൽ വ​ണ്ടൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഓ​മാ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും യു.​എം ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​പി മു​ജീ​ബ് നാ​ണി, സാ​ജു റി​യാ​സ്, സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വ്, അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

