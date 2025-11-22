Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:02 PM IST

    'കാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ഫ് ഹോ​പ്പ്' സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ‘കാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ഫ് ഹോ​പ്പ്’ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘കാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ഫ് ഹോ​പ്പ്’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സു​ഹൈ​റു​ദ്ദീൻ നൂ​റാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്നാ​ക്ക ഗ്രാ​മീ​ണ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മ​ഗ്ര ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘കാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ഫ് ഹോ​പ്പ്’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ശ​റ​ഫി​യ എം.​ആ​ർ.​എ റസ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സു​ഹൈ​റു​ദ്ദീ​ൻ നൂ​റാ​നി, ‘കാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ഫ് ഹോ​പ്പ്’ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ലു​ഖ്മാ​നു​ൽ ഹ​കീം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.



    ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​രാ​ലം​ബ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്ക​വു​മാ​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ച്ച് മു​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 15 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ഹൈ​റു​ദ്ദീ​ൻ നൂ​റാ​നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, സ്വ​യം തൊ​ഴി​ൽ, വ​നി​താ ശ​ക്തീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്. ഇ​നി​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​രേ​ണ്ട വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ‘കാ​ൻ​ഡി​ൽ ഓ​ഫ് ഹോ​പ്പ്’ ജി​ദ്ദ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സി.​ഇ.​ഒ ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും റ​ഊ​ഫ് പൂ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹി​ഫ്സു​റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

