Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:05 AM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാഘോഷിച്ച് വിവിധ സംഘടനകൾ

    സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാഘോഷിച്ച് വിവിധ സംഘടനകൾ
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഖ​മീ​സ് ഏ​രി​യ അ​സീ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ത്ര​ദി​ന സ​ദ​സ്സി​ൽ മു​ഹ്സി​ൻ ആ​റ്റ​ശ്ശേ​രി ജി​സാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​

    എ​ഫ്) ദ​മ്മാം ഘ​ട​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    അ​സീ​ർ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു 'പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്യം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഖ​മീ​സ് ഏ​രി​യ അ​സീ​റി​ൽ സ്വാ​ത​ത്ര​ദി​ന സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​ഹ്സി​ൻ ആ​റ്റ​ശ്ശേ​രി ജി​സാ​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​കീ​കൃ​ത സം​സ്കാ​ര​മോ, ച​രി​ത്ര​മോ, പൈ​തൃ​ക​മോ, ഭാ​ഷ​യോ ജീ​വി​ത രീ​തി​യോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ജ​ന​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന ഒ​റ്റ രാ​ജ്യ​മാ​ക്കി നി​റു​ത്തു​ന്ന ന​മ്മു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​ക്ക് രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൈ​ക​ളാ​ൽ എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഓ​രോ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ നോ​ക്കി കാ​ണ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഇ​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്ന രാ​ജ്യം പോ​ലും ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല എ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റ​വ് ഭ​ര​ണ ഘ​ട​ന ശി​ൽ​പി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും തു​ല്യ പ​രി​ഗ​ണ​യു​ള്ള സാ​ർ​വ​ത്രി​ക വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം അ​വ​ർ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (പ്രൊ​ഫ. അ​ബ​ഹ കിം​ഗ് ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി), അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ ഒ​ലി​പ്പു​ഴ (എ​സ്. ആ​ർ. കെ), ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി (ത​നി​മ അ​സീ​ർ സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ), ന​ബ്ഹാ​ൻ സൈ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഹ്മാ​ൻ ത​ല​ശ്ശേ​രി ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഖ​മീ​സ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ഹീ​ദു​ദ്ദീ​ൻ മൊ​റ​യൂ​ർ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ദി​ന സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി കൊ​ടു​ത്തു. ഫെ​ഡ്രി​ക് സ​ജി (മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ക​മ്മീ​സ്) മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹീ​ദ് മൊ​റ​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ റാ​ശി​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. അ​ബ്ദു​ൾ​റ​ഹീം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പി​ള്ളി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബാ​ബു, ബാ​ദു​ഷ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഈ​സ ഉ​ളി​യി​ൽ, സു​ഹൈ​ബ് ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി, ഫൈ​സ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ഇ​ക്ബാ​ൽ സ​നാ​ഇ​യ്യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്

    റി​യാ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദ​മ്മാം: പൊ​ന്നാ​നി ക​ൾ​ച​റ​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ്) ദ​മ്മാം ഘ​ട​കം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ വേ​ഷ​മ​ണി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്താ​ൻ പോ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​​മ്മേ​ള​നം മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​നം ചെ​യ്തു.

    ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ജീ​വ​ൻ ത്യ​ജി​ച്ച​വ​ർ ത​മ​സ്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കു​ൾ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യം​ഗം ഡോ: ​രേ​ഷ്മ വി.​ജെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ എ​ൻ.​പി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ദേ​വ​സ്യ, വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്ന എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഫ​ഹ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ​യ്ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ദേ​വ​സി​യും, മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഫു​ജൈ​റ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹീ​മും കൈ​മാ​റി.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം മ​ലാ​സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം എം. ​സാ​ലി ആ​ലു​വ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വെ​റും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ദി​ന​മ​ല്ല, ന​മ്മു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ദി​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ പി​റ​വം ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ജോ​യ് ചാ​ക്കോ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ജ്ഞ എ​ല്ലാ​വ​രും ഏ​റ്റു​ചൊ​ല്ലി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി ആ​ലു​വ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ കേ​ക്ക് ക​ട്ടി​ങ് ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് കൊ​ച്ചി (കൊ​ച്ചി​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ), കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ചു​ള്ളി​ക്കാ​ട​ൻ (പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ), റി​ജോ ഡൊ​മി​നി​ൻ കോ​സ് (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), അ​മീ​ർ കൊ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി), ന​സ്രി​യ ജി​ബി​ൻ (എ​ട​പ്പാ വി​മ​ൻ​സ് ക​ള​ക്റ്റീ​വ്), ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം ജൂ​ബി ലൂ​ക്കോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളാ​യ ന​സ്മി​ൻ ജി​ബി​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​സ്തൂ​ർ​ബ ഗാ​ന്ധി​യും, ജു​മാ​ന ജി​ബി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​വും ഏ​വ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ്, ബി​നു കെ. ​തോ​മ​സ്, അ​ബ്ദു​ല്ല മാ​ഞ്ഞാ​ലി, പ​രീ​ത് കോ​ത​മം​ഗ​ലം, ക​രീം കാ​ട്ടു​കു​ടി, അ​ന​സ് കോ​ത​മം​ഗ​ലം, ആ​രി​ഷ് റ​ഷീ​ദ്, അ​ജ്നാ​സ് ബാ​വു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​സ് ലീം, ​നൗ​റീ​ൻ ഹി​ലാ​ൽ, ബീ​നാ ജോ​യ്, സു​ജാ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണ​ത്തോ​ട് കൂ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ക്റ്റി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്‌​ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​സീ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം ന​ന്ദി​യും പാ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.എ​ഫ് ജി​സാ​ൻ റീ​ജ്യ​ൻ

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ജി​സാ​ൻ റീ​ജ്യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​സാ​ൻ : ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'നീ​തി സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​ക​ട്ടെ' എ​ന്ന​ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ജി​സാ​ൻ റീ​ജ്യ​ൻ പൗ​ര​സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​ര സ​മ​ത്വ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ നീ​തി​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ക്ഷ​പാ​ത​ര​ഹി​ത​മാ​യി അ​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൗ​ര​സ​ഭ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബി​ൻ സ്വാ​ലി​ഹ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ജി​സാ​ൻ റീ​ജ്യ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ന​സ് ജൗ​ഹ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്ത​ഫ സ​അ​ദി, ഹാ​രി​സ് ക​ല്ലാ​യി (കെ.​എം.​സി.​സി), സ​ലാം കൂ​ട്ടാ​യി (ജ​ല), മി​ദ്‌​ലാ​ജ് സ​അ​ദി (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി), ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മാ​നു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ഹ്‌​നാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ആ​ദം മു​ൽ​സി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി വെ​സ്റ്റേ​ൺ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79-മ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.​റീ​ജ്യ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം, ച​രി​ത്ര പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ്, സ്ട്രെ​സ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക്ലാ​സ് , ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന്, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​വി​താ പാ​രാ​യ​ണം, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം സം​ഗ​മം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കെ.​പി.​സി.​സി മെ​മ്പ​റും യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ആ​ദം മു​ൽ​സി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നോ​ളം പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച ഒ​രു പ്ര​സ്ഥാ​ന​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും സം​ഘ്പ​രി​വാ​ര ശ​ക്തി​ക​ളും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര പോ​രാ​ട്ട​ത്തെ പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ത്തി​യ​വ​രും പൊ​രു​തി നേ​ടി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ ഏ​റെ വൈ​കി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​വ​രു​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യ​ങ്ങ​ളെ ബി.​ജെ.​പി എ​ങ്ങ​നെ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ച്ചാ​ലും രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ത് തി​രി​ച്ച​റി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.​ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.​റീ​ജ്യ​ണ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ഹീ​ർ മാ​ഞ്ഞാ​ലി, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​വും​ബാ​യ്, ആ​സാ​ദ് പോ​രൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് തൃ​ത്താ​ല, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ലി തെ​ക്ക്തോ​ട്, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ട്രെ​യി​ന​റും സൈ​ക്കോ​ളി​ജി​സ്റ്റു​മാ​യ ഫ​സീ​ഹ എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ 'സ്ട്രെ​സ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. 'ഇ​ന്ത്യാ ച​രി​ത്രം കാ​ല​രേ​ഖ' എ​ന്ന നാ​മ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും രാ​ഷ്ട്ര നി​ർ​മ്മാ​ണ​പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ​യും വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്ക്കാ​ര​ത്തോ​ടെ കെ.​പി.​സി.​സി മു​ൻ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മീ​ഡി​യ സെ​ൽ അം​ഗം ഇ​ഖ്ബാ​ൽ പൊ​ക്കു​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.​പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ക​ലാ​കാ​യി​ക വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മി​ർ​സ ഷ​രീ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ, സി​മി അ​ബ്ദു​ൾ ഖാ​ദ​ർ, ഹാ​രി​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, റാ​ഫി ആ​ലു​വ, മൗ​ഷ്മി ഷ​രീ​ഫ്, സ​മീ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, വി​വേ​ക് പി​ള്ള , രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കാ​വും​ബാ​യ്, ഷി​ബു കാ​ളി​കാ​വ്, മ​ൻ​സൂ​ർ വ​യ​നാ​ട്, ആ​ഷി​ർ കൊ​ല്ലം, ഹാ​ഫി​സ് കു​റ്റ്യാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ല​പി​ച്ചു. ഷാ​ജി ചെ​മ്മ​ല ക​വി​ത ചൊ​ല്ലി. ശ്രി​ത ടീ​ച്ച​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​ഹ കൃ​ഷ്ണ​യു​ടേ​യും നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സി​മി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഹാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.​ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്ഹാ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷെ​രീ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ഞ്ഞാ​ൻ പൂ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ആ​ലു​വ, റാ​ഷി​ദ് വ​ർ​ക്ക​ല, നാ​സ​ർ വ​യ​നാ​ട്, അ​ഹ​മ്മ​ത് ഷാ​നി, ബ​ഷീ​ർ പ​രു​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ൻ,ഷാ​നു ക​ര​മ​ന, സ​മീ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, ഷി​ബു കാ​ളി​കാ​വ്, ജ​ലീ​ൽ പോ​രൂ​ർ, എം.​ടി ഗ​ഫൂ​ർ, ബൈ​ജു ഇ​ട​വ, റി​യാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, റീ​ജ്യ​ണ​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

