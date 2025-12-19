Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 10:02 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ ഡിസംബർ 28ന് ​ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ്

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ ഡിസംബർ 28ന് ​ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സ്
    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് പ്ര​ത്യേ​ക ‘ഓ​പ്പ​ൺ ഹൗ​സ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​തും സാ​ധാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തു​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 28-ന് (​ബു​ധ​നാ​ഴ്ച) ഓ​പ്പ​ൺ ഹൗ​സ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30 മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി അ​പ്പോ​യി​ൻ​റ്​​മെൻറ്​ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്ത് നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​നും അ​വ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി, കോ​ൺ​സു​ല​ർ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​രി​ട്ട് ഓ​പ​ൺ ഹൗ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജി​ദ്ദ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​െൻറ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ കോ​ൺ​സു​ല​ർ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഇ​തൊ​രു മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

    Girl in a jacket

